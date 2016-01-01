Интерфейс чата в ClickHouse Agents поддерживает диалоги, ветвление, параллельное сравнение и общий доступ.

Чтобы начать новый диалог, нажмите значок создания в левой панели навигации. Выберите нужного агента в окне выбора агента в левом верхнем углу окна диалога — по умолчанию выбран ClickHouse Agent. Теперь вы можете ввести сообщение в поле ввода и нажать кнопку отправки. Каждый диалог сохраняется в истории на боковой панели, и позже его можно снова открыть, переименовать или удалить.

Вы можете редактировать любое своё сообщение прямо в чате, и агент заново сгенерирует ответ, начиная с этого места в истории диалога. Вы также можете заново сгенерировать только последний ответ агента, не отправляя сообщение повторно.

Добавьте закладку к сообщению или ко всему диалогу, чтобы потом быстро их находить. Закладки видны только вам и сохраняются даже после переименования диалога.

При создании ветки формируется новый диалог на основе выбранного сообщения. Это позволяет перейти по альтернативному пути, не затрагивая исходную ветку. Доступны три режима создания ветки:

Только видимые сообщения - позволяет скопировать только прямой путь к сообщению, от которого создается ветка.

- позволяет скопировать только прямой путь к сообщению, от которого создается ветка. Включить связанные ветки - позволяет скопировать основной путь, а также все существующие связанные ветки.

- позволяет скопировать основной путь, а также все существующие связанные ветки. Включить всё до этого места - позволяет скопировать всё содержимое вплоть до сообщения, от которого создается ветка.

Созданные ветки диалогов независимы, поэтому изменения не синхронизируются с исходным диалогом.

Режим нескольких диалогов запускает два диалога рядом и отправляет один и тот же промпт в оба. Используйте его, чтобы сравнивать ответы разных моделей или проводить A/B-тестирование различных конфигураций агентов.

Нажмите кнопку + в заголовке чата, чтобы открыть параллельный диалог рядом с текущим.

После этого два диалога отображаются рядом и получают один и тот же промпт:

Создайте ссылку для общего доступа к любому чату, чтобы отправить её коллеге по команде или сохранить для справки. Получатели увидят версию только для чтения, включая артефакты и видимые ветки. Вы можете в любой момент отозвать ссылку на панели мониторинга общего доступа.

Изменения в существующих сообщениях отображаются в общей версии; сообщения, добавленные после создания ссылки, — нет.

Чтобы открыть общий доступ к диалогу, откройте его меню на боковой панели и выберите Share:

Затем в диалоговом окне общего доступа нажмите Create link: