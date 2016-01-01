Веб-поиск

Веб-поиск позволяет агенту получать информацию из публичного интернета прямо во время разговора. Используйте его для вопросов, где ответ должен быть актуальным: о недавних релизах, о документации за пределами вашего сервиса или для быстрой сверки с авторитетным источником.

В Agent Builder включите Веб-поиск в разделе Capabilities. После этого агент сам будет решать, когда выполнять поиск, исходя из вопроса пользователя и своих инструкций. Выполняется поиск, из результатов извлекается содержимое, а наиболее релевантный контент передается обратно в контекст модели.

Каждый поиск проходит в три этапа, которыми в Cloud система управляет за вас:

Поиск - запрос агента отправляется поисковому сервису, который возвращает URL-кандидаты. Извлечение - загружаются релевантные страницы, и из них извлекается содержательный текст. Повторное ранжирование - модуль повторного ранжирования оценивает результаты, чтобы модель сначала видела самые полезные из них.

В ответе агента указываются URL, которые он действительно использовал.

Найдите примечания к выпуску или списки изменений, которых нет в вашем сервисе.

Проверьте факт по источнику, который может быть неизвестен модели.

Добавьте в беседу общедоступную запись в блоге или документацию для анализа.

Не используйте это для вопросов, на которые можно ответить на основе ваших данных или собственных знаний модели. Каждый цикл поиска увеличивает задержку.