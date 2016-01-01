Vision

Vision позволяет пользователям загружать изображения, чтобы агент мог их анализировать. Агент передаёт изображение модели с поддержкой Vision, которая описывает его, кратко излагает содержимое или отвечает на вопросы о том, что на нём изображено.

Vision работает только с моделями, которые поддерживают изображения на входе. Если выбранная модель этого не поддерживает, элемент загрузки будет отключён. Чтобы снова его включить, переключитесь на модель с поддержкой Vision.

Нажмите значок скрепки в левом нижнем углу поля ввода сообщения и выберите Upload to Provider, чтобы прикрепить изображение — снимок экрана, фотографию, график или диаграмму. Затем задайте любой вопрос, для ответа на который нужно прочитать изображение: «Что не так с этим планом запроса?», «Распознай текст на этом снимке экрана» или «Сравни эту панель мониторинга с прошлой неделей».

Агент воспринимает изображение как часть контекста сообщения, поэтому в рамках того же обращения в уточняющих вопросах можно ссылаться на увиденное без повторной загрузки изображения.

Vision хорошо сочетается с интерпретатором кода для анализа изображений — например, агент считывает числа со скриншота, а затем запускает Python, чтобы вычислить итоговые значения, — а также с веб-поиском, когда на изображении упоминается что-то, что модели нужно найти.