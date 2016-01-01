Субагенты

Субагент — это дочерний агент, которого родительский агент вызывает для выполнения отдельной подзадачи. Дочерний агент работает в собственном контекстном окне и со своими подключенными инструментами, а затем возвращает родительскому агенту сжатый результат. Родительский агент никогда не видит промежуточные шаги дочернего агента — только итоговый ответ.

Используйте субагентов, чтобы не перегружать родительский агент. Длительные исследовательские проходы, активная работа с инструментами и специализированные этапы проверки работают лучше, когда их промежуточное состояние, потребляющее много токенов, не попадает в контекст родительского агента.

В Agent Builder откройте Расширенные настройки и включите Субагенты. Появятся ещё два параметра:

Разрешить самопорождение — если эта опция включена, агент может создавать свои копии для параллельной работы. Полезно для сценариев fan-out (один родитель, несколько одинаковых воркеров).

— если эта опция включена, агент может создавать свои копии для параллельной работы. Полезно для сценариев fan-out (один родитель, несколько одинаковых воркеров). Дополнительные субагенты — выберите конкретных агентов, которым этот родитель может делегировать задачи. Во время выполнения родитель решает, какого субагента (если вообще нужно) вызвать, исходя из задачи.

Сохраните изменения. Когда агент запустится, у него появится новый инструмент для вызова субагентов.

Исследовательские подзадачи - родительский агент разбивает сложный вопрос на части, передает одну из них субагенту, который на ней специализируется, а затем объединяет ответы.

Этапы с активным использованием инструментов - сеансы интерпретатора кода, многошаговые циклы веб-поиска и любые другие случаи, когда промежуточные результаты работы инструментов перегрузили бы контекст родительского агента.

Специализированная проверка - один агент готовит результат, другой его проверяет; все рассуждения проверяющего остаются в его собственном контекстном окне.

Не используйте субагентов для тривиальных обращений. Передача добавляет задержку и расходует токены.

Субагенты — это механизм делегирования в рантайме: родительский агент принимает решение на лету. Цепочка агентов — это заранее заданный граф агентов, которые выполняются в фиксированном порядке. Используйте субагентов, когда маршрутизация динамическая; используйте цепочку, когда маршрутизация фиксирована.

Не более 10 субагентов в списке для каждого родительского агента.

Максимальная глубина — 5 переходов от корневого агента.

Не более 50 уникальных целевых субагентов, загружаемых за один запуск.

Не более 100 развёрнутых конфигураций субагентов на один запрос.

Субагенты, на которые вы ссылаетесь, должны быть видны пользователю, запускающему родительский агент. Ссылки на недоступный или удалённый агент тихо пропускаются — проектируйте родительские агенты так, чтобы они корректно обрабатывали отсутствие дочернего агента.