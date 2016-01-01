Субагенты
Субагент — это дочерний агент, которого родительский агент вызывает для выполнения отдельной подзадачи. Дочерний агент работает в собственном контекстном окне и со своими подключенными инструментами, а затем возвращает родительскому агенту сжатый результат. Родительский агент никогда не видит промежуточные шаги дочернего агента — только итоговый ответ.
Используйте субагентов, чтобы не перегружать родительский агент. Длительные исследовательские проходы, активная работа с инструментами и специализированные этапы проверки работают лучше, когда их промежуточное состояние, потребляющее много токенов, не попадает в контекст родительского агента.
Включение субагентов
В Agent Builder откройте Расширенные настройки и включите Субагенты. Появятся ещё два параметра:
- Разрешить самопорождение — если эта опция включена, агент может создавать свои копии для параллельной работы. Полезно для сценариев fan-out (один родитель, несколько одинаковых воркеров).
- Дополнительные субагенты — выберите конкретных агентов, которым этот родитель может делегировать задачи. Во время выполнения родитель решает, какого субагента (если вообще нужно) вызвать, исходя из задачи.
Сохраните изменения. Когда агент запустится, у него появится новый инструмент для вызова субагентов.
Когда субагент полезен
- Исследовательские подзадачи - родительский агент разбивает сложный вопрос на части, передает одну из них субагенту, который на ней специализируется, а затем объединяет ответы.
- Этапы с активным использованием инструментов - сеансы интерпретатора кода, многошаговые циклы веб-поиска и любые другие случаи, когда промежуточные результаты работы инструментов перегрузили бы контекст родительского агента.
- Специализированная проверка - один агент готовит результат, другой его проверяет; все рассуждения проверяющего остаются в его собственном контекстном окне.
Не используйте субагентов для тривиальных обращений. Передача добавляет задержку и расходует токены.
Субагенты и цепочка агентов
Субагенты — это механизм делегирования в рантайме: родительский агент принимает решение на лету. Цепочка агентов — это заранее заданный граф агентов, которые выполняются в фиксированном порядке. Используйте субагентов, когда маршрутизация динамическая; используйте цепочку, когда маршрутизация фиксирована.
Ограничения
- Не более 10 субагентов в списке для каждого родительского агента.
- Максимальная глубина — 5 переходов от корневого агента.
- Не более 50 уникальных целевых субагентов, загружаемых за один запуск.
- Не более 100 развёрнутых конфигураций субагентов на один запрос.
Субагенты, на которые вы ссылаетесь, должны быть видны пользователю, запускающему родительский агент. Ссылки на недоступный или удалённый агент тихо пропускаются — проектируйте родительские агенты так, чтобы они корректно обрабатывали отсутствие дочернего агента.