Навыки

Beta feature. Learn more. Beta feature.

Навык — это переиспользуемый пакет инструкций, который агент может применять по мере необходимости. Используйте навыки для процедур, которые повторяются у разных агентов, — например, для руководства по фирменному стилю, чек-листа по ревью кода или runbook для конкретного рабочего процесса, — вместо того чтобы дублировать эти инструкции в системном промпте каждого агента.

Навык — это файл Markdown с небольшим заголовком frontmatter:

--- name: revenue-report description: Generates the weekly revenue report using our standard segments always-apply: false user-invocable: true --- When asked to generate a revenue report: 1. Filter to the requested period. 2. Apply the standard MRR formula: SUM(CASE WHEN billing_cycle = 'monthly' THEN amount WHEN billing_cycle = 'yearly' THEN amount / 12 ELSE 0 END) 3. Break down by segment: Enterprise, Mid-Market, SMB. 4. Render the result as a Markdown table.

Наиболее важные параметры frontmatter:

name — идентификатор в формате kebab-case.

— идентификатор в формате kebab-case. description — краткое описание, которое модель использует, чтобы определить, когда этот навык релевантен. Считайте это самым важным полем. Пишите как можно конкретнее; расплывчатые описания приводят к вызову неподходящих навыков.

— краткое описание, которое модель использует, чтобы определить, когда этот навык релевантен. Считайте это самым важным полем. Пишите как можно конкретнее; расплывчатые описания приводят к вызову неподходящих навыков. always-apply — если true , навык добавляется в каждый ход диалога вместо выборочного применения. Используйте это экономно; навыки с always-apply занимают контекст в каждом сообщении.

— если , навык добавляется в каждый ход диалога вместо выборочного применения. Используйте это экономно; навыки с занимают контекст в каждом сообщении. user-invocable — если true (по умолчанию), навык отображается во всплывающем меню $ для ручного выбора.

Вы можете добавить к навыку вспомогательные файлы — справочную документацию, примеры запросов, небольшие скрипты, — загрузив .zip , содержащий SKILL.md и связанные с ним ресурсы.

Навык может использоваться агентом в разговоре тремя способами:

Вызов пользователем — нажмите $ в поле ввода и выберите навык во всплывающем меню. Содержимое навыка будет добавлено в контекст следующего хода.

— нажмите в поле ввода и выберите навык во всплывающем меню. Содержимое навыка будет добавлено в контекст следующего хода. Автоматический выбор моделью — на основе description навыка агент сам решает, когда его применять.

— на основе навыка агент сам решает, когда его применять. Всегда применять — содержимое навыка добавляется в контекст на каждом ходе, если навык настроен таким образом.

Панель «Навыки» в консоли Cloud позволяет создавать навыки прямо в интерфейсе, загружать файлы .md или .zip и управлять тем, какие навыки активны для вашей учетной записи. Навыки, которыми вы владеете, по умолчанию активны; деактивируйте навык, чтобы убрать его из всплывающего меню и каталога модели, не удаляя его.

Навыками можно делиться с другими пользователями (см. совместный доступ и права доступа).

Инструкции агента определяют, что это за агент и как он в целом себя ведет. Они всегда действуют для этого агента.

определяют, что это за агент и как он в целом себя ведет. Они всегда действуют для этого агента. Навыки применяются по ситуации — когда это уместно, и в рамках конкретных сценариев.

Используйте навык, если один и тот же набор пошаговых инструкций повторяется у нескольких агентов или если вы хотите, чтобы он срабатывал только для определенных запросов пользователя, а не на каждом шаге.