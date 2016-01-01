Навыки
Навык — это переиспользуемый пакет инструкций, который агент может применять по мере необходимости. Используйте навыки для процедур, которые повторяются у разных агентов, — например, для руководства по фирменному стилю, чек-листа по ревью кода или runbook для конкретного рабочего процесса, — вместо того чтобы дублировать эти инструкции в системном промпте каждого агента.
Структура навыка
Навык — это файл Markdown с небольшим заголовком frontmatter:
Наиболее важные параметры frontmatter:
name— идентификатор в формате kebab-case.
description— краткое описание, которое модель использует, чтобы определить, когда этот навык релевантен. Считайте это самым важным полем. Пишите как можно конкретнее; расплывчатые описания приводят к вызову неподходящих навыков.
always-apply— если
true, навык добавляется в каждый ход диалога вместо выборочного применения. Используйте это экономно; навыки с
always-applyзанимают контекст в каждом сообщении.
user-invocable— если
true(по умолчанию), навык отображается во всплывающем меню
$для ручного выбора.
Вы можете добавить к навыку вспомогательные файлы — справочную документацию, примеры запросов, небольшие скрипты, — загрузив
.zip, содержащий
SKILL.md и связанные с ним ресурсы.
Использование навыка
Навык может использоваться агентом в разговоре тремя способами:
- Вызов пользователем — нажмите
$в поле ввода и выберите навык во всплывающем меню. Содержимое навыка будет добавлено в контекст следующего хода.
- Автоматический выбор моделью — на основе
descriptionнавыка агент сам решает, когда его применять.
- Всегда применять — содержимое навыка добавляется в контекст на каждом ходе, если навык настроен таким образом.
Управление навыками
Панель «Навыки» в консоли Cloud позволяет создавать навыки прямо в интерфейсе, загружать файлы
.md или
.zip и управлять тем, какие навыки активны для вашей учетной записи. Навыки, которыми вы владеете, по умолчанию активны; деактивируйте навык, чтобы убрать его из всплывающего меню и каталога модели, не удаляя его.
Навыками можно делиться с другими пользователями (см. совместный доступ и права доступа).
Навыки и инструкции
- Инструкции агента определяют, что это за агент и как он в целом себя ведет. Они всегда действуют для этого агента.
- Навыки применяются по ситуации — когда это уместно, и в рамках конкретных сценариев.
Используйте навык, если один и тот же набор пошаговых инструкций повторяется у нескольких агентов или если вы хотите, чтобы он срабатывал только для определенных запросов пользователя, а не на каждом шаге.