MCP-серверы

Beta feature. Learn more. Beta feature.

Model Context Protocol (MCP) — это открытый стандарт для предоставления инструментов и источников данных модели ИИ. Подключив MCP-сервер к ClickHouse Agent, вы даете агенту доступ ко всем возможностям, которые предоставляет этот сервер: трекерам задач, бэкендам обсервабилити, внутренним API, сторонним SaaS-сервисам и любым другим системам с конечной точкой MCP.

В Agent Builder откройте раздел MCP-сервер и нажмите Add server. Введите URL сервера и настройки аутентификации, затем выберите, какие инструменты этого сервера должен использовать данный агент. Сохраните агента.

К одному агенту можно подключить несколько серверов. Каждый инструмент, который вызывает агент, записывается в журнале беседы, чтобы пользователи могли видеть, что сделал агент.

ClickHouse Agents работает через Streamable HTTP — MCP-транспорт промышленного уровня. Сервер, который вы подключаете, должен быть доступен по HTTP(S) из ClickHouse Cloud.

MCP-серверы могут требовать учетные данные. ClickHouse Agents поддерживает:

токены Bearer и другие статические заголовки — фиксированные значения, которые вы задаете при настройке сервера.

и другие статические заголовки — фиксированные значения, которые вы задаете при настройке сервера. OAuth 2.0 — интерактивный процесс. При первом вызове инструмента на сервере вами (или любым пользователем с доступом) браузер открывает окно входа; токены затем автоматически управляются и обновляются.

— интерактивный процесс. При первом вызове инструмента на сервере вами (или любым пользователем с доступом) браузер открывает окно входа; токены затем автоматически управляются и обновляются. Учетные данные для каждого пользователя — переменные в конфигурации сервера, которые подставляются из профиля вызывающего пользователя, чтобы каждый пользователь проходил аутентификацию от своего имени, а не через общую сервисную учетную запись.

Предоставленные пользователем учетные данные хранятся в зашифрованном виде и доступны только тому пользователю, который их ввел. Учетные данные одного пользователя никогда не видны в запусках агента другого пользователя.

Один запуск агента может ссылаться максимум на 50 различных целевых серверов MCP и не более чем на 100 развёрнутых конфигураций инструментов в одном запросе. Агенты, которым требуется больше, следует разбить с помощью субагентов.