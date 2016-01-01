Интерпретатор кода
Интерпретатор кода позволяет агенту выполнять код в управляемой песочнице. Используйте его для вычислений, преобразования данных, конвертации форматов, построения графиков и любых других задач, которые удобнее решать с помощью кода, а не на естественном языке.
Включите интерпретатор кода
В Конструкторе агентов включите Запуск кода в разделе Возможности, затем сохраните изменения. Агент сам определяет, когда запускать код, на основе запроса пользователя и инструкций.
Поддерживаемые языки
Песочница — это Unix-среда с двумя универсальными средами выполнения и несколькими утилитами оболочки:
- Python 3 - вариант по умолчанию для задач, связанных с данными.
- Node.js (JavaScript) - когда агенту удобнее использовать JS для задачи.
- Bash и sh - скрипты оболочки для объединения команд в цепочки и быстрого ввода-вывода.
- AWK и sed - построчная обработка текста.
- bc - вычисления с произвольной точностью.
Для всего, что связано с разбором, преобразованием или вычислением данных, агенты в первую очередь используют Python.
Инструменты оболочки оставляйте для задач, где действительно уместен однострочник.
Файлы
Пользователи могут загружать файлы в беседу; интерпретатор кода имеет к ним доступ в рабочем каталоге песочницы. Код также может записывать выходные файлы (CSV, графики, архивы), которые отображаются в беседе как вложения, доступные для скачивания.
Изоляция песочницы
Каждое выполнение происходит в эфемерной песочнице без доступа к сети и без постоянного хранилища. Сеансы не разделяют состояние — переменные и файлы из одного запуска не сохраняются для следующего, если агент явно не загрузит их заново.
Действуют зависящие от плана ограничения ресурсов (память, количество файлов на запуск, ежемесячные квоты запросов). Ошибки и
stderr отображаются в диалоге вместе с
stdout.
Когда его использовать
Используйте интерпретатор кода, когда для ответа нужны детерминированные вычисления, которые языковая модель не может надежно выполнить только за счет рассуждений. Обычно это требуется в следующих случаях:
- Разбор CSV- или JSON‑файла, загруженного пользователем.
- Вычисление сводной статистики или запуск быстрого моделирования.
- Преобразование между форматами (Parquet, JSON, CSV).
- Построение графика по результатам запроса.
Не используйте его для задач, на которые модель уже может ответить на основе контекста. Выполнение кода увеличивает задержку и расходует квоту.