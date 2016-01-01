Интерпретатор кода

Интерпретатор кода позволяет агенту выполнять код в управляемой песочнице. Используйте его для вычислений, преобразования данных, конвертации форматов, построения графиков и любых других задач, которые удобнее решать с помощью кода, а не на естественном языке.

В Конструкторе агентов включите Запуск кода в разделе Возможности, затем сохраните изменения. Агент сам определяет, когда запускать код, на основе запроса пользователя и инструкций.

Песочница — это Unix-среда с двумя универсальными средами выполнения и несколькими утилитами оболочки:

Python 3 - вариант по умолчанию для задач, связанных с данными.

- вариант по умолчанию для задач, связанных с данными. Node.js (JavaScript) - когда агенту удобнее использовать JS для задачи.

- когда агенту удобнее использовать JS для задачи. Bash и sh - скрипты оболочки для объединения команд в цепочки и быстрого ввода-вывода.

и - скрипты оболочки для объединения команд в цепочки и быстрого ввода-вывода. AWK и sed - построчная обработка текста.

и - построчная обработка текста. bc - вычисления с произвольной точностью.

Для всего, что связано с разбором, преобразованием или вычислением данных, агенты в первую очередь используют Python.

Совет Инструменты оболочки оставляйте для задач, где действительно уместен однострочник.

Пользователи могут загружать файлы в беседу; интерпретатор кода имеет к ним доступ в рабочем каталоге песочницы. Код также может записывать выходные файлы (CSV, графики, архивы), которые отображаются в беседе как вложения, доступные для скачивания.

Каждое выполнение происходит в эфемерной песочнице без доступа к сети и без постоянного хранилища. Сеансы не разделяют состояние — переменные и файлы из одного запуска не сохраняются для следующего, если агент явно не загрузит их заново.

Действуют зависящие от плана ограничения ресурсов (память, количество файлов на запуск, ежемесячные квоты запросов). Ошибки и stderr отображаются в диалоге вместе с stdout .

Используйте интерпретатор кода, когда для ответа нужны детерминированные вычисления, которые языковая модель не может надежно выполнить только за счет рассуждений. Обычно это требуется в следующих случаях:

Разбор CSV- или JSON‑файла, загруженного пользователем.

Вычисление сводной статистики или запуск быстрого моделирования.

Преобразование между форматами (Parquet, JSON, CSV).

Построение графика по результатам запроса.