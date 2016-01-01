Конструктор агентов

Beta feature. Learn more.

Конструктор агентов — здесь создают и настраивают агентов.

Впервые работаете с ClickHouse Agents?

Начните с Quickstart. На страницах ниже подробно описана каждая часть конструктора.

В этом разделе описаны все части Конструктора агентов; он включает следующие страницы:

СтраницаОписание
Code interpreterВыполнение кода в песочнице.
Веб-поискПоиск в общедоступном интернете.
Генерация изображенийСоздание изображений по текстовому запросу.
VisionПриём изображений на вход.
MCP-серверыПодключение сторонних MCP-серверов к агенту.
НавыкиПереиспользуемые наборы инструкций.
СубагентыДелегирование задач дочерним агентам.