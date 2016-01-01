Конструктор агентов
Beta feature. Learn more.
Конструктор агентов — здесь создают и настраивают агентов.
Впервые работаете с ClickHouse Agents?
Начните с Quickstart. На страницах ниже подробно описана каждая часть конструктора.
В этом разделе описаны все части Конструктора агентов; он включает следующие страницы:
|Страница
|Описание
|Code interpreter
|Выполнение кода в песочнице.
|Веб-поиск
|Поиск в общедоступном интернете.
|Генерация изображений
|Создание изображений по текстовому запросу.
|Vision
|Приём изображений на вход.
|MCP-серверы
|Подключение сторонних MCP-серверов к агенту.
|Навыки
|Переиспользуемые наборы инструкций.
|Субагенты
|Делегирование задач дочерним агентам.