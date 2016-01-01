ClickHouse Agents
Beta feature. Learn more.
ClickHouse Agents позволяет отправлять запросы к данным ClickHouse и исследовать их через диалог, не создавая самостоятельно SQL-запросы или логику оркестрации. Агент интерпретирует ваше намерение, планирует шаги, вызывает настроенные вами инструменты и возвращает результаты. Эта функция сейчас находится в статусе бета; поведение и возможности могут измениться до выхода в общую доступность.
Что с этим можно делать
С помощью ClickHouse Agents вы можете:
- Создавать пользовательских агентов без кода. Это позволяет писать инструкции, выбирать модель и добавлять инструменты.
- Вести диалоги с вашим сервисом ClickHouse, а агент при необходимости будет вызывать инструменты.
- Делиться своими агентами с коллегами или публиковать их в маркетплейсе.
В этом разделе
Подробнее о возможностях ClickHouse Agents читайте на следующих страницах:
|Страница
|Что описано
|Быстрый старт
|Создайте своего первого агента и выполните пример запроса
|Чат
|Диалоги, закладки, ветвление, параллельные диалоги и общий доступ
|Конструктор агентов
|Настройка агентов, параметров модели, подключенных инструментов, MCP-серверов, навыков и субагентов
|Промпты
|Библиотека сохраненных промптов
|Память
|Постоянный контекст между диалогами
|Маркетплейс
|Общий доступ к агентам и их поиск в вашей организации
|Совместное использование и доступ
|Модель разрешений для агентов