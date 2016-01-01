ClickHouse Agents

Beta feature. Learn more.

ClickHouse Agents позволяет отправлять запросы к данным ClickHouse и исследовать их через диалог, не создавая самостоятельно SQL-запросы или логику оркестрации. Агент интерпретирует ваше намерение, планирует шаги, вызывает настроенные вами инструменты и возвращает результаты. Эта функция сейчас находится в статусе бета; поведение и возможности могут измениться до выхода в общую доступность.

Что с этим можно делать

С помощью ClickHouse Agents вы можете:

  • Создавать пользовательских агентов без кода. Это позволяет писать инструкции, выбирать модель и добавлять инструменты.
  • Вести диалоги с вашим сервисом ClickHouse, а агент при необходимости будет вызывать инструменты.
  • Делиться своими агентами с коллегами или публиковать их в маркетплейсе.

В этом разделе

Подробнее о возможностях ClickHouse Agents читайте на следующих страницах:

СтраницаЧто описано
Быстрый стартСоздайте своего первого агента и выполните пример запроса
ЧатДиалоги, закладки, ветвление, параллельные диалоги и общий доступ
Конструктор агентовНастройка агентов, параметров модели, подключенных инструментов, MCP-серверов, навыков и субагентов
ПромптыБиблиотека сохраненных промптов
ПамятьПостоянный контекст между диалогами
МаркетплейсОбщий доступ к агентам и их поиск в вашей организации
Совместное использование и доступМодель разрешений для агентов