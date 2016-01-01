AI/ML в ClickHouse Cloud

Традиционные аналитические процессы часто предполагают несколько этапов передачи между инженерами по данным, пишущими запросы, аналитиками, создающими дашборды, и бизнес-пользователями, интерпретирующими результаты. Каждый шаг вносит задержку, измеряемую часами или днями. ClickHouse Cloud предлагает следующие агентные возможности, которые сокращают этот цикл до секунд или минут, позволяя, например, продуктовому менеджеру спросить: «Что стало причиной всплеска оттока на прошлой неделе?» и сразу получить не только ответ, но и исходный запрос, визуализацию и возможные дальнейшие вопросы для анализа.