Пороги Платежей

Когда ваша задолженность за расчетный период в ClickHouse Cloud достигает $10,000 USD или эквивалентной суммы, ваш способ оплаты будет автоматически списан. Неудачный платеж приведет к приостановке или прекращению ваших услуг послеGrace Period.

примечание Этот порог платежей не применяется к клиентам, имеющим контракт на фиксированные расходы или другое согласованное контрактное соглашение с ClickHouse.

Если ваша организация достигнет 90% порога платежа и находится на пути к его превышению в середине расчетного периода, электронная почта для выставления счетов, связанная с организацией, получит уведомление по электронной почте. Вы также получите уведомление по электронной почте, а также счет, когда превысите порог платежа.

Эти пороги платежей могут быть настроены. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с [email protected] для получения дополнительных сведений.