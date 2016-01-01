Перевод выставления счетов с pay-as-you-go (PAYG) на контракт с обязательными затратами в облачном маркетплейсе
Если ваша организация ClickHouse в данный момент выставляется счет через активную подписку (или заказ) pay-as-you-go (PAYG) в облачном маркетплейсе, и вы хотите перейти на выставление счетов через контракт с обязательными затратами в том же облачном маркетплейсе, пожалуйста, примите свое новое предложение, а затем выполните следующие шаги в зависимости от вашего облачного провайдера.
Важные замечания
Обратите внимание, что отмена вашей подписки PAYG в маркетплейсе не удаляет вашу учетную запись ClickHouse Cloud - только финансовые отношения через маркетплейс. После отмены наша система прекратит выставление счетов за услуги ClickHouse Cloud через маркетплейс. (Примечание: этот процесс не является мгновенным и может занять несколько минут).
После отмены вашей подписки в маркетплейсе, если у вашей организации ClickHouse есть кредитная карта в файле, мы спишем с этой карты средства в конце вашего расчетного периода - если только до этого времени не будет подключена новая подписка в маркетплейсе.
Если после отмены не будет настроена кредитная карта, у вас будет 14 дней, чтобы добавить либо действующую кредитную карту, либо новую подписку в облачном маркетплейсе для вашей организации. Если в этот период не будет настроен способ оплаты, ваши услуги будут приостановлены, и ваша организация будет считаться не соответствующей требованиям выставления счетов.
Любое использование, накопленное после отмены подписки, будет выставлено счет по следующему настроенному действительному способу оплаты - либо предоплаченной кредитной картой, подписке в маркетплейсе, либо кредитной карте в этом порядке.
Если у вас есть вопросы или требуется поддержка по настройке вашей организации на новую подписку в маркетплейсе, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки ClickHouse support за помощью.
AWS Marketplace
Если вы хотите использовать тот же AWS Account ID для миграции вашей подписки PAYG на контракт с обязательными затратами, то мы рекомендуем связаться с продажами для внесения данного изменения. Таким образом, дополнительные шаги не потребуются, и ваша организация ClickHouse или услуги не будут нарушены.
Если вы хотите использовать другой AWS Account ID для миграции вашей организации ClickHouse с подписки PAYG на контракт с обязательными затратами, следуйте этим шагам:
Шаги для отмены подписки AWS PAYG
- Перейдите в AWS Marketplace
- Нажмите на кнопку "Управление подписками"
- Перейдите в "Ваши подписки":
- Нажмите "Управление подписками"
- Найдите ClickHouse Cloud в списке:
- Найдите и нажмите на ClickHouse Cloud в разделе "Ваши подписки"
- Отмените подписку:
- В разделе "Соглашение" нажмите на выпадающее меню "Действия" или кнопку рядом с записью ClickHouse Cloud
- Выберите "Отменить подписку"
Примечание: Если вам нужна помощь в отмене подписки (например, если кнопка отмены подписки недоступна), пожалуйста, свяжитесь с службой поддержки AWS.
Затем следуйте этим шагам для настройки вашей организации ClickHouse на новый контракт с обязательными затратами AWS, который вы приняли.
GCP Marketplace
Шаги для отмены заказа GCP PAYG
- Перейдите в свою Консоль Google Cloud Marketplace:
- Убедитесь, что вы вошли в правильный аккаунт GCP и выбрали соответствующий проект.
- Найдите свой заказ ClickHouse:
- В левом меню нажмите "Ваши заказы"
- Найдите правильный заказ ClickHouse в списке активных заказов.
- Отмените заказ:
- Найдите меню с тремя точками справа от вашего заказа и выполните инструкции для отмены заказа ClickHouse.
Примечание: Для получения помощи в отмене данного заказа, пожалуйста, свяжитесь с службой поддержки GCP.
Затем выполните эти шаги для настройки вашей организации ClickHouse на новый контракт с обязательными затратами GCP.
Azure Marketplace
Шаги для отмены подписки Azure PAYG
- Перейдите в Портал Microsoft Azure
- Перейдите в "Подписки"
- Найдите активную подписку ClickHouse, которую вы хотите отменить
- Отмените подписку:
- Нажмите на подписку ClickHouse Cloud, чтобы открыть детали подписки.
- Выберите кнопку "Отменить подписку".
Примечание: Для получения помощи в отмене данного заказа, пожалуйста, откройте заявку в службе поддержки в вашем Портале Azure.
Затем выполните эти шаги для настройки вашей организации ClickHouse на новый контракт с обязательными затратами Azure.
Требования для связывания с контрактом с обязательными затратами
Примечание: Чтобы связать вашу организацию с контрактом с обязательными затратами в маркетплейсе:
- Пользователь, выполняющий шаги, должен быть администратором организации ClickHouse, к которой вы прикрепляете подписку.
- Все неоплаченные счета в организации должны быть оплачены (пожалуйста, свяжитесь с ClickHouse support по любым вопросам).