Перевод выставления счетов с pay-as-you-go (PAYG) на контракт с обязательными затратами в облачном маркетплейсе

Если ваша организация ClickHouse в данный момент выставляется счет через активную подписку (или заказ) pay-as-you-go (PAYG) в облачном маркетплейсе, и вы хотите перейти на выставление счетов через контракт с обязательными затратами в том же облачном маркетплейсе, пожалуйста, примите свое новое предложение, а затем выполните следующие шаги в зависимости от вашего облачного провайдера.

Важные замечания

Обратите внимание, что отмена вашей подписки PAYG в маркетплейсе не удаляет вашу учетную запись ClickHouse Cloud - только финансовые отношения через маркетплейс. После отмены наша система прекратит выставление счетов за услуги ClickHouse Cloud через маркетплейс. (Примечание: этот процесс не является мгновенным и может занять несколько минут).

После отмены вашей подписки в маркетплейсе, если у вашей организации ClickHouse есть кредитная карта в файле, мы спишем с этой карты средства в конце вашего расчетного периода - если только до этого времени не будет подключена новая подписка в маркетплейсе.

Если после отмены не будет настроена кредитная карта, у вас будет 14 дней, чтобы добавить либо действующую кредитную карту, либо новую подписку в облачном маркетплейсе для вашей организации. Если в этот период не будет настроен способ оплаты, ваши услуги будут приостановлены, и ваша организация будет считаться не соответствующей требованиям выставления счетов.

Любое использование, накопленное после отмены подписки, будет выставлено счет по следующему настроенному действительному способу оплаты - либо предоплаченной кредитной картой, подписке в маркетплейсе, либо кредитной карте в этом порядке.

Если у вас есть вопросы или требуется поддержка по настройке вашей организации на новую подписку в маркетплейсе, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки ClickHouse support за помощью.

AWS Marketplace

Если вы хотите использовать тот же AWS Account ID для миграции вашей подписки PAYG на контракт с обязательными затратами, то мы рекомендуем связаться с продажами для внесения данного изменения. Таким образом, дополнительные шаги не потребуются, и ваша организация ClickHouse или услуги не будут нарушены.

Если вы хотите использовать другой AWS Account ID для миграции вашей организации ClickHouse с подписки PAYG на контракт с обязательными затратами, следуйте этим шагам:

Шаги для отмены подписки AWS PAYG

  1. Перейдите в AWS Marketplace
  2. Нажмите на кнопку "Управление подписками"
  3. Перейдите в "Ваши подписки":
    • Нажмите "Управление подписками"
  4. Найдите ClickHouse Cloud в списке:
    • Найдите и нажмите на ClickHouse Cloud в разделе "Ваши подписки"
  5. Отмените подписку:
    • В разделе "Соглашение" нажмите на выпадающее меню "Действия" или кнопку рядом с записью ClickHouse Cloud
    • Выберите "Отменить подписку"

Примечание: Если вам нужна помощь в отмене подписки (например, если кнопка отмены подписки недоступна), пожалуйста, свяжитесь с службой поддержки AWS.

Затем следуйте этим шагам для настройки вашей организации ClickHouse на новый контракт с обязательными затратами AWS, который вы приняли.

GCP Marketplace

Шаги для отмены заказа GCP PAYG

  1. Перейдите в свою Консоль Google Cloud Marketplace:
    • Убедитесь, что вы вошли в правильный аккаунт GCP и выбрали соответствующий проект.
  2. Найдите свой заказ ClickHouse:
    • В левом меню нажмите "Ваши заказы"
    • Найдите правильный заказ ClickHouse в списке активных заказов.
  3. Отмените заказ:
    • Найдите меню с тремя точками справа от вашего заказа и выполните инструкции для отмены заказа ClickHouse.

Примечание: Для получения помощи в отмене данного заказа, пожалуйста, свяжитесь с службой поддержки GCP.

Затем выполните эти шаги для настройки вашей организации ClickHouse на новый контракт с обязательными затратами GCP.

Azure Marketplace

Шаги для отмены подписки Azure PAYG

  1. Перейдите в Портал Microsoft Azure
  2. Перейдите в "Подписки"
  3. Найдите активную подписку ClickHouse, которую вы хотите отменить
  4. Отмените подписку:
    • Нажмите на подписку ClickHouse Cloud, чтобы открыть детали подписки.
    • Выберите кнопку "Отменить подписку".

Примечание: Для получения помощи в отмене данного заказа, пожалуйста, откройте заявку в службе поддержки в вашем Портале Azure.

Затем выполните эти шаги для настройки вашей организации ClickHouse на новый контракт с обязательными затратами Azure.

Требования для связывания с контрактом с обязательными затратами

Примечание: Чтобы связать вашу организацию с контрактом с обязательными затратами в маркетплейсе:

  • Пользователь, выполняющий шаги, должен быть администратором организации ClickHouse, к которой вы прикрепляете подписку.
  • Все неоплаченные счета в организации должны быть оплачены (пожалуйста, свяжитесь с ClickHouse support по любым вопросам).