Перевод выставления счетов с pay-as-you-go (PAYG) на контракт с обязательными затратами в облачном маркетплейсе

Если ваша организация ClickHouse в данный момент выставляется счет через активную подписку (или заказ) pay-as-you-go (PAYG) в облачном маркетплейсе, и вы хотите перейти на выставление счетов через контракт с обязательными затратами в том же облачном маркетплейсе, пожалуйста, примите свое новое предложение, а затем выполните следующие шаги в зависимости от вашего облачного провайдера.

Обратите внимание, что отмена вашей подписки PAYG в маркетплейсе не удаляет вашу учетную запись ClickHouse Cloud - только финансовые отношения через маркетплейс. После отмены наша система прекратит выставление счетов за услуги ClickHouse Cloud через маркетплейс. (Примечание: этот процесс не является мгновенным и может занять несколько минут).

После отмены вашей подписки в маркетплейсе, если у вашей организации ClickHouse есть кредитная карта в файле, мы спишем с этой карты средства в конце вашего расчетного периода - если только до этого времени не будет подключена новая подписка в маркетплейсе.

Если после отмены не будет настроена кредитная карта, у вас будет 14 дней, чтобы добавить либо действующую кредитную карту, либо новую подписку в облачном маркетплейсе для вашей организации. Если в этот период не будет настроен способ оплаты, ваши услуги будут приостановлены, и ваша организация будет считаться не соответствующей требованиям выставления счетов.

Любое использование, накопленное после отмены подписки, будет выставлено счет по следующему настроенному действительному способу оплаты - либо предоплаченной кредитной картой, подписке в маркетплейсе, либо кредитной карте в этом порядке.

Если у вас есть вопросы или требуется поддержка по настройке вашей организации на новую подписку в маркетплейсе, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки ClickHouse support за помощью.

Если вы хотите использовать тот же AWS Account ID для миграции вашей подписки PAYG на контракт с обязательными затратами, то мы рекомендуем связаться с продажами для внесения данного изменения. Таким образом, дополнительные шаги не потребуются, и ваша организация ClickHouse или услуги не будут нарушены.

Если вы хотите использовать другой AWS Account ID для миграции вашей организации ClickHouse с подписки PAYG на контракт с обязательными затратами, следуйте этим шагам:

Перейдите в AWS Marketplace Нажмите на кнопку "Управление подписками" Перейдите в "Ваши подписки": Нажмите "Управление подписками" Найдите ClickHouse Cloud в списке: Найдите и нажмите на ClickHouse Cloud в разделе "Ваши подписки" Отмените подписку: В разделе "Соглашение" нажмите на выпадающее меню "Действия" или кнопку рядом с записью ClickHouse Cloud

Выберите "Отменить подписку"

Примечание: Если вам нужна помощь в отмене подписки (например, если кнопка отмены подписки недоступна), пожалуйста, свяжитесь с службой поддержки AWS.

Затем следуйте этим шагам для настройки вашей организации ClickHouse на новый контракт с обязательными затратами AWS, который вы приняли.

Перейдите в свою Консоль Google Cloud Marketplace: Убедитесь, что вы вошли в правильный аккаунт GCP и выбрали соответствующий проект. Найдите свой заказ ClickHouse: В левом меню нажмите "Ваши заказы"

Найдите правильный заказ ClickHouse в списке активных заказов. Отмените заказ: Найдите меню с тремя точками справа от вашего заказа и выполните инструкции для отмены заказа ClickHouse.

Примечание: Для получения помощи в отмене данного заказа, пожалуйста, свяжитесь с службой поддержки GCP.

Затем выполните эти шаги для настройки вашей организации ClickHouse на новый контракт с обязательными затратами GCP.

Перейдите в Портал Microsoft Azure Перейдите в "Подписки" Найдите активную подписку ClickHouse, которую вы хотите отменить Отмените подписку: Нажмите на подписку ClickHouse Cloud, чтобы открыть детали подписки.

Выберите кнопку "Отменить подписку".

Примечание: Для получения помощи в отмене данного заказа, пожалуйста, откройте заявку в службе поддержки в вашем Портале Azure.

Затем выполните эти шаги для настройки вашей организации ClickHouse на новый контракт с обязательными затратами Azure.