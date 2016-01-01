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GCP Marketplace PAYG

Начните работу с ClickHouse Cloud на GCP Marketplace через публичное предложение PAYG (оплата по мере использования).

Предварительные требования

  • Проект GCP, в котором включены права на покупку, предоставленные вашим администратором выставления счетов.
  • Чтобы подписаться на ClickHouse Cloud в GCP Marketplace, вы должны войти в систему с учетной записью, имеющей права на покупку, и выбрать соответствующий проект.

Шаги для подписки

  1. Перейдите на GCP Marketplace и найдите ClickHouse Cloud. Убедитесь, что выбран правильный проект.

Главная страница GCP Marketplace
  1. Нажмите на листинг и затем на Подписаться.

ClickHouse Cloud в GCP Marketplace
  1. На следующем экране настройте подписку:
  • План по умолчанию будет "ClickHouse Cloud"
  • Период подписки "Ежемесячно"
  • Выберите соответствующий счет для выставления счетов
  • Примите условия и нажмите Подписаться

Настройка подписки в GCP Marketplace
  1. После нажатия Подписаться вы увидите модальное окно Зарегистрируйтесь в ClickHouse.

Модальное окно регистрации в GCP Marketplace

  1. Обратите внимание, что на этом этапе настройка еще не завершена. Вам нужно будет перейти в ClickHouse Cloud, нажав Настроить вашу учетную запись, и зарегистрироваться в ClickHouse Cloud.

  2. Как только вы перейдете в ClickHouse Cloud, вы можете либо войти с существующей учетной записью, либо зарегистрироваться с новой учетной записью. Этот шаг очень важен, чтобы мы могли связать вашу организацию ClickHouse Cloud с выставлением счетов GCP Marketplace.


Страница входа в ClickHouse Cloud

Если вы новый пользователь ClickHouse Cloud, нажмите Зарегистрироваться внизу страницы. Вам будет предложено создать нового пользователя и подтвердить электронную почту. После подтверждения вашей электронной почты вы можете покинуть страницу входа в ClickHouse Cloud и войти с новым именем пользователя на https://console.clickhouse.cloud.


Страница регистрации ClickHouse Cloud

Обратите внимание, что если вы новый пользователь, вам также потребуется предоставить некоторую основную информацию о вашем бизнесе. Посмотрите на скриншоты ниже.


Форма регистрации в ClickHouse Cloud
Форма регистрации в ClickHouse Cloud 2

Если вы существующий пользователь ClickHouse Cloud, просто войдите, используя ваши учетные данные.

  1. После успешного входа будет создана новая организация ClickHouse Cloud. Эта организация будет связана с вашим счетом GCP, и все расходы будут выставляться через ваш счет GCP.

  2. Как только вы войдете, вы сможете подтвердить, что ваше выставление счетов действительно связано с GCP Marketplace, и начать настройку ваших ресурсов ClickHouse Cloud.


Страница входа в ClickHouse Cloud
Новая страница сервисов ClickHouse Cloud
  1. Вы должны получить электронное письмо с подтверждением регистрации:


Электронное письмо с подтверждением GCP Marketplace

Если у вас возникли какие-либо проблемы, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки.