GCP Marketplace PAYG

Начните работу с ClickHouse Cloud на GCP Marketplace через публичное предложение PAYG (оплата по мере использования).

Проект GCP, в котором включены права на покупку, предоставленные вашим администратором выставления счетов.

Чтобы подписаться на ClickHouse Cloud в GCP Marketplace, вы должны войти в систему с учетной записью, имеющей права на покупку, и выбрать соответствующий проект.

Перейдите на GCP Marketplace и найдите ClickHouse Cloud. Убедитесь, что выбран правильный проект.

Нажмите на листинг и затем на Подписаться.

На следующем экране настройте подписку:

План по умолчанию будет "ClickHouse Cloud"

Период подписки "Ежемесячно"

Выберите соответствующий счет для выставления счетов

Примите условия и нажмите Подписаться

После нажатия Подписаться вы увидите модальное окно Зарегистрируйтесь в ClickHouse.

Обратите внимание, что на этом этапе настройка еще не завершена. Вам нужно будет перейти в ClickHouse Cloud, нажав Настроить вашу учетную запись, и зарегистрироваться в ClickHouse Cloud. Как только вы перейдете в ClickHouse Cloud, вы можете либо войти с существующей учетной записью, либо зарегистрироваться с новой учетной записью. Этот шаг очень важен, чтобы мы могли связать вашу организацию ClickHouse Cloud с выставлением счетов GCP Marketplace.

Если вы новый пользователь ClickHouse Cloud, нажмите Зарегистрироваться внизу страницы. Вам будет предложено создать нового пользователя и подтвердить электронную почту. После подтверждения вашей электронной почты вы можете покинуть страницу входа в ClickHouse Cloud и войти с новым именем пользователя на https://console.clickhouse.cloud.

Обратите внимание, что если вы новый пользователь, вам также потребуется предоставить некоторую основную информацию о вашем бизнесе. Посмотрите на скриншоты ниже.

Если вы существующий пользователь ClickHouse Cloud, просто войдите, используя ваши учетные данные.

После успешного входа будет создана новая организация ClickHouse Cloud. Эта организация будет связана с вашим счетом GCP, и все расходы будут выставляться через ваш счет GCP. Как только вы войдете, вы сможете подтвердить, что ваше выставление счетов действительно связано с GCP Marketplace, и начать настройку ваших ресурсов ClickHouse Cloud.

Вы должны получить электронное письмо с подтверждением регистрации:

Если у вас возникли какие-либо проблемы, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки.