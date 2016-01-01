GCP Marketplace PAYG
Начните работу с ClickHouse Cloud на GCP Marketplace через публичное предложение PAYG (оплата по мере использования).
Предварительные требования
- Проект GCP, в котором включены права на покупку, предоставленные вашим администратором выставления счетов.
- Чтобы подписаться на ClickHouse Cloud в GCP Marketplace, вы должны войти в систему с учетной записью, имеющей права на покупку, и выбрать соответствующий проект.
Шаги для подписки
- Перейдите на GCP Marketplace и найдите ClickHouse Cloud. Убедитесь, что выбран правильный проект.
- Нажмите на листинг и затем на Подписаться.
- На следующем экране настройте подписку:
- План по умолчанию будет "ClickHouse Cloud"
- Период подписки "Ежемесячно"
- Выберите соответствующий счет для выставления счетов
- Примите условия и нажмите Подписаться
- После нажатия Подписаться вы увидите модальное окно Зарегистрируйтесь в ClickHouse.
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Обратите внимание, что на этом этапе настройка еще не завершена. Вам нужно будет перейти в ClickHouse Cloud, нажав Настроить вашу учетную запись, и зарегистрироваться в ClickHouse Cloud.
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Как только вы перейдете в ClickHouse Cloud, вы можете либо войти с существующей учетной записью, либо зарегистрироваться с новой учетной записью. Этот шаг очень важен, чтобы мы могли связать вашу организацию ClickHouse Cloud с выставлением счетов GCP Marketplace.
Если вы новый пользователь ClickHouse Cloud, нажмите Зарегистрироваться внизу страницы. Вам будет предложено создать нового пользователя и подтвердить электронную почту. После подтверждения вашей электронной почты вы можете покинуть страницу входа в ClickHouse Cloud и войти с новым именем пользователя на https://console.clickhouse.cloud.
Обратите внимание, что если вы новый пользователь, вам также потребуется предоставить некоторую основную информацию о вашем бизнесе. Посмотрите на скриншоты ниже.
Если вы существующий пользователь ClickHouse Cloud, просто войдите, используя ваши учетные данные.
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После успешного входа будет создана новая организация ClickHouse Cloud. Эта организация будет связана с вашим счетом GCP, и все расходы будут выставляться через ваш счет GCP.
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Как только вы войдете, вы сможете подтвердить, что ваше выставление счетов действительно связано с GCP Marketplace, и начать настройку ваших ресурсов ClickHouse Cloud.
- Вы должны получить электронное письмо с подтверждением регистрации:
Если у вас возникли какие-либо проблемы, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки.