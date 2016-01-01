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Комитированный контракт GCP Marketplace

Начните использовать ClickHouse Cloud на GCP Marketplace через комитированный контракт. Комитированный контракт, также известный как Частное предложение, позволяет клиентам обязаться тратить определенную сумму на ClickHouse Cloud в течение определенного времени.

Предварительные требования

  • Частное предложение от ClickHouse на основе конкретных условий контракта.

Шаги для регистрации

  1. Вы должны были получить электронное письмо с ссылкой для просмотра и принятия вашего частного предложения.

Электронное письмо о частном предложении GCP Marketplace
  1. Нажмите на ссылку Просмотреть предложение в электронном письме. Это должно перенести вас на страницу GCP Marketplace с деталями частного предложения.

Резюме предложения GCP Marketplace
Резюме цен GCP Marketplace
  1. Просмотрите детали частного предложения и, если все верно, нажмите Принять.

Страница принятия GCP Marketplace
  1. Нажмите на Перейти на страницу продукта.

Подтверждение принятия GCP Marketplace
  1. Нажмите на Управлять у поставщика.

Страница ClickHouse Cloud в GCP Marketplace

На этом этапе критически важно перейти на ClickHouse Cloud и зарегистрироваться или войти. Без выполнения этого шага мы не сможем связать вашу подписку GCP Marketplace с ClickHouse Cloud.


Модальное окно подтверждения выхода из сайта GCP Marketplace
  1. После перенаправления на ClickHouse Cloud вы можете либо войти с существующей учетной записью, либо зарегистрироваться с новой учетной записью.

Страница входа в ClickHouse Cloud

Если вы новый пользователь ClickHouse Cloud, нажмите Зарегистрироваться внизу страницы. Вам будет предложено создать нового пользователя и подтвердить электронную почту. После подтверждения электронной почты вы можете покинуть страницу входа ClickHouse Cloud и войти, используя новое имя пользователя на https://console.clickhouse.cloud.


Страница регистрации ClickHouse Cloud

Обратите внимание, что если вы новый пользователь, вам также потребуется предоставить некоторую основную информацию о вашем бизнесе. См. скриншоты ниже.


Форма информации о регистрации ClickHouse Cloud
Форма информации о регистрации ClickHouse Cloud 2

Если вы существующий пользователь ClickHouse Cloud, просто войдите, используя свои учетные данные.

  1. После успешного входа будет создана новая организация ClickHouse Cloud. Эта организация будет связана с вашим аккаунтом выставления счетов GCP, и все расходы будут выставляться через ваш аккаунт GCP.

  2. После входа вы можете подтвердить, что ваше выставление счетов действительно связано с GCP Marketplace, и начать настраивать свои ресурсы ClickHouse Cloud.


Страница входа в ClickHouse Cloud
Страница новых услуг ClickHouse Cloud
  1. Вы должны получить электронное письмо, подтверждающее регистрацию:


Электронное письмо подтверждения GCP Marketplace

Если у вас возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки.