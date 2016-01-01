Комитированный контракт GCP Marketplace

Начните использовать ClickHouse Cloud на GCP Marketplace через комитированный контракт. Комитированный контракт, также известный как Частное предложение, позволяет клиентам обязаться тратить определенную сумму на ClickHouse Cloud в течение определенного времени.

Частное предложение от ClickHouse на основе конкретных условий контракта.

Вы должны были получить электронное письмо с ссылкой для просмотра и принятия вашего частного предложения.

Нажмите на ссылку Просмотреть предложение в электронном письме. Это должно перенести вас на страницу GCP Marketplace с деталями частного предложения.

Просмотрите детали частного предложения и, если все верно, нажмите Принять.

Нажмите на Перейти на страницу продукта.

Нажмите на Управлять у поставщика.

На этом этапе критически важно перейти на ClickHouse Cloud и зарегистрироваться или войти. Без выполнения этого шага мы не сможем связать вашу подписку GCP Marketplace с ClickHouse Cloud.

После перенаправления на ClickHouse Cloud вы можете либо войти с существующей учетной записью, либо зарегистрироваться с новой учетной записью.

Если вы новый пользователь ClickHouse Cloud, нажмите Зарегистрироваться внизу страницы. Вам будет предложено создать нового пользователя и подтвердить электронную почту. После подтверждения электронной почты вы можете покинуть страницу входа ClickHouse Cloud и войти, используя новое имя пользователя на https://console.clickhouse.cloud.

Обратите внимание, что если вы новый пользователь, вам также потребуется предоставить некоторую основную информацию о вашем бизнесе. См. скриншоты ниже.

Если вы существующий пользователь ClickHouse Cloud, просто войдите, используя свои учетные данные.

После успешного входа будет создана новая организация ClickHouse Cloud. Эта организация будет связана с вашим аккаунтом выставления счетов GCP, и все расходы будут выставляться через ваш аккаунт GCP. После входа вы можете подтвердить, что ваше выставление счетов действительно связано с GCP Marketplace, и начать настраивать свои ресурсы ClickHouse Cloud.

Вы должны получить электронное письмо, подтверждающее регистрацию:

Если у вас возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки.