Azure Marketplace PAYG

Вы будете перенаправлены на страницу регистрации или входа в ClickHouse Cloud. Вы можете либо зарегистрироваться с помощью новой учетной записи, либо войти, используя существующую учетную запись. После входа будет создана новая организация, готовая к использованию и биллингу через Azure Marketplace.