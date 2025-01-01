Azure Marketplace PAYG
Начните работу с ClickHouse Cloud на Azure Marketplace через публичное предложение PAYG (платите по мере использования).
ПрPrerequisites
- Проект Azure, который активирован с правами на покупки вашим администратором биллинга.
- Чтобы подписаться на ClickHouse Cloud на Azure Marketplace, необходимо войти в систему с учетной записью, имеющей права на покупки, и выбрать соответствующий проект.
- Перейдите в Azure Marketplace и найдите ClickHouse Cloud. Убедитесь, что вы вошли в систему, чтобы иметь возможность приобрести предложение на маркетплейсе.
- На странице объявления продукта нажмите Получить сейчас.
- Вам нужно будет предоставить имя, адрес электронной почты и информацию о местонахождении на следующем экране.
- На следующем экране нажмите Подписаться.
- На следующем экране выберите подписку, группу ресурсов и расположение группы ресурсов. Расположение группы ресурсов не обязательно должно совпадать с тем местоположением, где вы собираетесь разворачивать свои услуги на ClickHouse Cloud.
- Вам также нужно будет предоставить имя для подписки, а также выбрать тарифный план из доступных вариантов. Вы можете решить, включить ли Периодическую оплату или отключить. Если вы установите "выключено", ваш контракт завершится после окончания срока действия биллинга, и ваши ресурсы будут деактивированы.
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Нажмите "Обзор + подписка".
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На следующем экране проверьте, что всё выглядит корректно, и нажмите Подписаться.
- Обратите внимание, что на этом этапе вы подписались на подписку Azure ClickHouse Cloud, но ещё не настроили свою учетную запись на ClickHouse Cloud. Следующие шаги необходимы и критически важны, чтобы ClickHouse Cloud мог связаться с вашей подпиской Azure, чтобы ваш биллинг происходил корректно через Azure Marketplace.
- После завершения настройки Azure кнопка Настроить аккаунт сейчас должна активироваться.
- Нажмите Настроить аккаунт сейчас.
Вы получите электронное письмо, похожее на то, что показано ниже, с информацией о настройке вашей учетной записи:
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Вы будете перенаправлены на страницу регистрации или входа в ClickHouse Cloud. Вы можете либо зарегистрироваться с помощью новой учетной записи, либо войти, используя существующую учетную запись. После входа будет создана новая организация, готовая к использованию и биллингу через Azure Marketplace.
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Вам нужно будет ответить на несколько вопросов - адрес и информацию о компании - прежде чем вы сможете продолжить.
- Как только вы нажмете Завершить регистрацию, вы будете перенаправлены на свою организацию в ClickHouse Cloud, где вы сможете просмотреть экран биллинга, чтобы убедиться, что вы находитесь на биллинге через Azure Marketplace, и создать услуги.
- Если у вас возникнут проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки.