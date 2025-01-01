Обязательный контракт Azure Marketplace

Начните работу с ClickHouse Cloud в Azure Marketplace через обязательный контракт. Обязательный контракт, также известный как Частное предложение, позволяет клиентам обязаться потратить определенную сумму на ClickHouse Cloud в течение определенного периода времени.

Частное предложение от ClickHouse на основе специфических условий контракта.

Вы должны были получить электронное письмо с ссылкой для ознакомления и принятия вашего частного предложения.

Нажмите на ссылку Посмотреть частное предложение в письме. Это должно перенаправить вас на вашу страницу GCP Marketplace с деталями частного предложения.

После того как вы примете предложение, вы попадете на экран Управление частным предложением. Azure может занять некоторое время для подготовки предложения к покупке.

Через несколько минут обновите страницу. Предложение должно быть готово к Покупке.

Нажмите на Купить - вы увидите открывающееся окно. Заполните следующее:

Подписка и группа ресурсов

Укажите имя для подписки SaaS

Выберите план выставления счетов, на который у вас есть частное предложение. Только срок, на который было создано частное предложение (например, 1 год), будет иметь указанную сумму. Другие варианты сроков выставления счета будут указаны с суммами $0.

Выберите, требуется ли вам периодическая оплата. Если периодическая оплата не выбрана, контракт закончится в конце расчетного периода, и ресурсы будут помечены как выведенные из эксплуатации.

Нажмите на Просмотр + подписка.

На следующем экране проверьте все детали и нажмите Подписаться.

На следующем экране вы увидите Ваша подписка SaaS в процессе.

Как только все будет готово, вы можете нажать на Настроить аккаунт сейчас. Обратите внимание, что это критически важный шаг, который связывает подписку Azure с организацией ClickHouse Cloud для вашей учетной записи. Без этого шага ваша подписка на Marketplace не завершена.

Вы будете перенаправлены на страницу регистрации или входа в ClickHouse Cloud. Вы можете либо зарегистрироваться, используя новую учетную запись, либо войти с помощью существующей учетной записи. После входа будет создана новая организация, готовая к использованию и выставлению счета через Azure Marketplace. Вам необходимо будет ответить на несколько вопросов - адрес и данные компании - перед тем, как вы сможете продолжить.

После того как вы нажмете Завершить регистрацию, вы попадете в вашу организацию в ClickHouse Cloud, где сможете просмотреть экран выставления счета, чтобы убедиться, что вам выставляют счет через Azure Marketplace, и сможете создать услуги.

Если у вас возникли какие-либо проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки.