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Обязательный контракт Azure Marketplace

Начните работу с ClickHouse Cloud в Azure Marketplace через обязательный контракт. Обязательный контракт, также известный как Частное предложение, позволяет клиентам обязаться потратить определенную сумму на ClickHouse Cloud в течение определенного периода времени.

Предварительные требования

  • Частное предложение от ClickHouse на основе специфических условий контракта.

Шаги для подписки

  1. Вы должны были получить электронное письмо с ссылкой для ознакомления и принятия вашего частного предложения.

Электронное письмо с частным предложением Azure Marketplace
  1. Нажмите на ссылку Посмотреть частное предложение в письме. Это должно перенаправить вас на вашу страницу GCP Marketplace с деталями частного предложения.

Детали частного предложения Azure Marketplace
  1. После того как вы примете предложение, вы попадете на экран Управление частным предложением. Azure может занять некоторое время для подготовки предложения к покупке.

Страница управления частным предложением Azure Marketplace
Загрузка страницы управления частным предложением Azure Marketplace
  1. Через несколько минут обновите страницу. Предложение должно быть готово к Покупке.

Страница управления частным предложением Azure Marketplace, покупка доступна
  1. Нажмите на Купить - вы увидите открывающееся окно. Заполните следующее:

  • Подписка и группа ресурсов
  • Укажите имя для подписки SaaS
  • Выберите план выставления счетов, на который у вас есть частное предложение. Только срок, на который было создано частное предложение (например, 1 год), будет иметь указанную сумму. Другие варианты сроков выставления счета будут указаны с суммами $0.
  • Выберите, требуется ли вам периодическая оплата. Если периодическая оплата не выбрана, контракт закончится в конце расчетного периода, и ресурсы будут помечены как выведенные из эксплуатации.
  • Нажмите на Просмотр + подписка.

Форма подписки Azure Marketplace
  1. На следующем экране проверьте все детали и нажмите Подписаться.

Подтверждение подписки Azure Marketplace
  1. На следующем экране вы увидите Ваша подписка SaaS в процессе.

Страница отправки подписки Azure Marketplace
  1. Как только все будет готово, вы можете нажать на Настроить аккаунт сейчас. Обратите внимание, что это критически важный шаг, который связывает подписку Azure с организацией ClickHouse Cloud для вашей учетной записи. Без этого шага ваша подписка на Marketplace не завершена.

Кнопка "настроить аккаунт сейчас" Azure Marketplace

  1. Вы будете перенаправлены на страницу регистрации или входа в ClickHouse Cloud. Вы можете либо зарегистрироваться, используя новую учетную запись, либо войти с помощью существующей учетной записи. После входа будет создана новая организация, готовая к использованию и выставлению счета через Azure Marketplace.

  2. Вам необходимо будет ответить на несколько вопросов - адрес и данные компании - перед тем, как вы сможете продолжить.


Форма информации о регистрации в ClickHouse Cloud
Форма информации о регистрации в ClickHouse Cloud 2
  1. После того как вы нажмете Завершить регистрацию, вы попадете в вашу организацию в ClickHouse Cloud, где сможете просмотреть экран выставления счета, чтобы убедиться, что вам выставляют счет через Azure Marketplace, и сможете создать услуги.


Форма информации о регистрации в ClickHouse Cloud

Форма информации о регистрации в ClickHouse Cloud

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