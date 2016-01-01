AWS Marketplace PAYG
Начните работу с ClickHouse Cloud на AWS Marketplace через публичное предложение PAYG (оплата по мере использования).
Предварительные требования
- У вас должен быть доступ к учетной записи AWS, включенной администратором выставления счетов.
- Для покупки вы должны войти в AWS Marketplace с этой учетной записью.
Шаги для подписки
- Перейдите на AWS Marketplace и выполните поиск ClickHouse Cloud.
- Нажмите на листинг, а затем на Посмотреть варианты покупки.
- На следующем экране настройте контракт:
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Срок контракта - Контракты PAYG действуют с месяца на месяц.
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Настройки автоматического продления - Вы можете установить автоматическое продление контракта или нет. Обратите внимание, что если вы не включите автоматическое продление, ваша организация автоматически попадает в льготный период в конце расчетного цикла и затем будет расформирована.
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Варианты контракта - Вы можете ввести любое число (или просто 1) в это текстовое поле. Это не повлияет на цену, которую вы платите, поскольку цена за эти единицы для публичного предложения составляет 0 долларов. Эти единицы обычно используются при принятии частного предложения от ClickHouse Cloud.
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Заказ на покупку - Это опционально, и вы можете это игнорировать.
После заполнения вышеуказанной информации нажмите Создать контракт. Вы можете подтвердить, что цена контракта отображается как ноль долларов, что в основном означает, что у вас нет задолженности и вы будете нести расходы на основе использования.
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После нажатия Создать контракт вы увидите модальное окно для подтверждения и оплаты (0 долларов задолженности).
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После нажатия Оплатить сейчас вы увидите подтверждение того, что вы теперь подписаны на предложение AWS Marketplace для ClickHouse Cloud.
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Обратите внимание, что на этом этапе настройка еще не завершена. Вам нужно будет перенаправиться в ClickHouse Cloud, нажав на Настроить вашу учетную запись, и зарегистрироваться в ClickHouse Cloud.
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После перенаправления в ClickHouse Cloud вы можете либо войти в свою учетную запись, либо зарегистрироваться новую. Этот шаг очень важен, чтобы мы могли связать вашу организацию ClickHouse Cloud с выставлением счетов AWS Marketplace.
Если вы новый пользователь ClickHouse Cloud, нажмите Зарегистрироваться внизу страницы. Вам будет предложено создать нового пользователя и подтвердить электронную почту. После подтверждения вашей электронной почты вы можете покинуть страницу входа ClickHouse Cloud и войти с новым именем пользователя на https://console.clickhouse.cloud.
Обратите внимание, что если вы новый пользователь, вам также нужно будет предоставить основную информацию о вашем бизнесе. См. скриншоты ниже.
Если вы существующий пользователь ClickHouse Cloud, просто войдите, используя свои учетные данные.
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После успешного входа будет создана новая организация ClickHouse Cloud. Эта организация будет связана с вашей учетной записью выставления счетов AWS, и все использование будет выставляться через вашу учетную запись AWS.
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После входа вы можете подтвердить, что ваша выставление счетов действительно связано с AWS Marketplace, и начать настройку ваших ресурсов ClickHouse Cloud.
- Вы должны получить электронное письмо с подтверждением подписки:
Если у вас возникли какие-либо проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки.