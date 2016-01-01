AWS Marketplace PAYG

Начните работу с ClickHouse Cloud на AWS Marketplace через публичное предложение PAYG (оплата по мере использования).

У вас должен быть доступ к учетной записи AWS, включенной администратором выставления счетов.

Для покупки вы должны войти в AWS Marketplace с этой учетной записью.

Перейдите на AWS Marketplace и выполните поиск ClickHouse Cloud.

Нажмите на листинг, а затем на Посмотреть варианты покупки.

На следующем экране настройте контракт:

Срок контракта - Контракты PAYG действуют с месяца на месяц.

Настройки автоматического продления - Вы можете установить автоматическое продление контракта или нет. Обратите внимание, что если вы не включите автоматическое продление, ваша организация автоматически попадает в льготный период в конце расчетного цикла и затем будет расформирована.

Варианты контракта - Вы можете ввести любое число (или просто 1) в это текстовое поле. Это не повлияет на цену, которую вы платите, поскольку цена за эти единицы для публичного предложения составляет 0 долларов. Эти единицы обычно используются при принятии частного предложения от ClickHouse Cloud.

Заказ на покупку - Это опционально, и вы можете это игнорировать.

После заполнения вышеуказанной информации нажмите Создать контракт. Вы можете подтвердить, что цена контракта отображается как ноль долларов, что в основном означает, что у вас нет задолженности и вы будете нести расходы на основе использования.

После нажатия Создать контракт вы увидите модальное окно для подтверждения и оплаты (0 долларов задолженности). После нажатия Оплатить сейчас вы увидите подтверждение того, что вы теперь подписаны на предложение AWS Marketplace для ClickHouse Cloud.

Обратите внимание, что на этом этапе настройка еще не завершена. Вам нужно будет перенаправиться в ClickHouse Cloud, нажав на Настроить вашу учетную запись, и зарегистрироваться в ClickHouse Cloud. После перенаправления в ClickHouse Cloud вы можете либо войти в свою учетную запись, либо зарегистрироваться новую. Этот шаг очень важен, чтобы мы могли связать вашу организацию ClickHouse Cloud с выставлением счетов AWS Marketplace.

Если вы новый пользователь ClickHouse Cloud, нажмите Зарегистрироваться внизу страницы. Вам будет предложено создать нового пользователя и подтвердить электронную почту. После подтверждения вашей электронной почты вы можете покинуть страницу входа ClickHouse Cloud и войти с новым именем пользователя на https://console.clickhouse.cloud.

Обратите внимание, что если вы новый пользователь, вам также нужно будет предоставить основную информацию о вашем бизнесе. См. скриншоты ниже.

Если вы существующий пользователь ClickHouse Cloud, просто войдите, используя свои учетные данные.

После успешного входа будет создана новая организация ClickHouse Cloud. Эта организация будет связана с вашей учетной записью выставления счетов AWS, и все использование будет выставляться через вашу учетную запись AWS. После входа вы можете подтвердить, что ваша выставление счетов действительно связано с AWS Marketplace, и начать настройку ваших ресурсов ClickHouse Cloud.

Вы должны получить электронное письмо с подтверждением подписки:

Если у вас возникли какие-либо проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки.