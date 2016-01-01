Коммитированный контракт AWS Marketplace

Начните работу с ClickHouse Cloud на AWS Marketplace через коммитированный контракт. Коммитированный контракт, также известный как Частное предложение, позволяет клиентам обязаться тратить определенную сумму на ClickHouse Cloud в течение определенного периода времени.

Частное предложение от ClickHouse на основании конкретных условий контракта.

Вы должны были получить электронное письмо с ссылкой для рассмотрения и принятия вашего частного предложения.

Нажмите на ссылку Review Offer в электронном письме. Это должно перенаправить вас на вашу страницу AWS Marketplace с деталями частного предложения. При принятии частного предложения выберите значение 1 для количества единиц в списке опций договора. Завершите шаги для подписки на портале AWS и нажмите Set up your account. На этом этапе крайне важно перенаправить вас на ClickHouse Cloud и либо зарегистрироваться для новой учетной записи, либо войти в существующую. Если вы не завершите этот шаг, мы не сможем связать вашу подписку AWS Marketplace с ClickHouse Cloud. После перенаправления на ClickHouse Cloud вы можете либо войти с существующей учетной записью, либо зарегистрироваться с новой учетной записью. Этот шаг очень важен, чтобы мы могли привязать вашу организацию ClickHouse Cloud к выставлению счетов AWS Marketplace.

Если вы новый пользователь ClickHouse Cloud, нажмите Register внизу страницы. Вам будет предложено создать нового пользователя и подтвердить адрес электронной почты. После подтверждения электронной почты вы можете покинуть страницу входа ClickHouse Cloud и войти с новым именем пользователя на https://console.clickhouse.cloud.

Обратите внимание, что если вы новый пользователь, вам также потребуется предоставить некоторую основную информацию о своем бизнесе. См. скриншоты ниже.

Если вы существующий пользователь ClickHouse Cloud, просто войдите, используя свои учетные данные.

После успешного входа будет создана новая организация ClickHouse Cloud. Эта организация будет связана с вашей учетной записью AWS, и все расходы будут выставляться через ваш счет AWS. После входа вы сможете подтвердить, что ваша выставление счетов действительно связано с AWS Marketplace, и начать настраивать свои ресурсы ClickHouse Cloud.

Вы должны получить электронное письмо с подтверждением регистрации:

Если у вас возникнут какие-либо проблемы, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки.