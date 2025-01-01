Лучшие практики в ClickHouse
В этом разделе представлены шесть лучших практик, которых вы должны придерживаться, чтобы извлечь максимальную пользу из ClickHouse Cloud.
|Страница
|Описание
|Используйте массовую вставку
|Узнайте, почему вам следует загружать данные массово в ClickHouse
|Асинхронные вставки
|Узнайте, как асинхронно вставлять данные, если массовая вставка не вариант.
|Избегайте мутаций
|Узнайте, почему вам следует избегать мутаций, которые вызывают перезаписи.
|Избегайте Nullable колонок
|Узнайте, почему вам лучше избегать Nullable колонок
|Избегайте OPTIMIZE TABLE ... FINAL
|Узнайте, почему вам следует избегать
OPTIMIZE TABLE ... FINAL
|Выберите ключ партиции с низкой кардинальностью
|Узнайте, как выбрать ключ партиции с низкой кардинальностью.
|Ограничения использования
|Изучите ограничения ClickHouse.