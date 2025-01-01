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Лучшие практики в ClickHouse

В этом разделе представлены шесть лучших практик, которых вы должны придерживаться, чтобы извлечь максимальную пользу из ClickHouse Cloud.

СтраницаОписание
Используйте массовую вставкуУзнайте, почему вам следует загружать данные массово в ClickHouse
Асинхронные вставкиУзнайте, как асинхронно вставлять данные, если массовая вставка не вариант.
Избегайте мутацийУзнайте, почему вам следует избегать мутаций, которые вызывают перезаписи.
Избегайте Nullable колонокУзнайте, почему вам лучше избегать Nullable колонок
Избегайте OPTIMIZE TABLE ... FINALУзнайте, почему вам следует избегать OPTIMIZE TABLE ... FINAL
Выберите ключ партиции с низкой кардинальностьюУзнайте, как выбрать ключ партиции с низкой кардинальностью.
Ограничения использованияИзучите ограничения ClickHouse.