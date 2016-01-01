Справочник по API ClickHouse Operator
В этом документе приводится подробная справочная информация об API пользовательских ресурсов ClickHouse Operator.
ClickHouseCluster
ClickHouseCluster — это схема API кластера ClickHouse.
Версия API и тип ресурса
ClickHouseClusterSpec
ClickHouseClusterSpec определяет желаемое состояние кластера ClickHouse.
|Поле
|Тип
|Обязательное
|По умолчанию
|Описание
replicas
*int32
|No
3
|Количество реплик в одном сегменте. Должно быть >= 0.
shards
*int32
|No
1
|Количество сегментов в кластере. Должно быть >= 0.
keeperClusterRef
LocalObjectReference
|Yes
|-
|Ссылка на KeeperCluster, используемый для координации.
podTemplate
PodTemplateSpec
|No
|-
|Параметры спецификации пода.
containerTemplate
ContainerTemplateSpec
|No
|См. значения по умолчанию
|Параметры спецификации контейнера ClickHouse.
dataVolumeClaimSpec
PersistentVolumeClaimSpec
|Yes
|-
|Конфигурация хранилища для томов с данными.
labels
map[string]string
|No
|-
|Дополнительные метки, добавляемые ко всем ресурсам.
annotations
map[string]string
|No
|-
|Дополнительные аннотации, добавляемые ко всем ресурсам.
settings
ClickHouseConfig
|No
|-
|Параметры конфигурации ClickHouse.
Пример
ClickHouseConfig
Параметры конфигурации ClickHouse.
|Поле
|Тип
|Обязательное
|Значение по умолчанию
|Описание
defaultUserPassword
*DefaultPasswordSelector
|Нет
|-
|Пароль для пользователя «default» из Secret или ConfigMap.
logger
LoggerConfig
|Нет
|См. значения по умолчанию
|Конфигурация логгера.
tls
ClusterTLSSpec
|Нет
|-
|Настройки TLS для ClickHouse.
enableDatabaseSync
bool
|Нет
true
|Включить синхронизацию баз данных на новые реплики.
extraConfig
runtime.RawExtension
|Нет
|-
|Дополнительная конфигурация ClickHouse (объединяется с настройками по умолчанию).
extraUsersConfig
runtime.RawExtension
|Нет
|-
|Дополнительная конфигурация пользователей ClickHouse (объединяется с настройками по умолчанию).
ClickHouseClusterStatus
ClickHouseClusterStatus определяет наблюдаемое состояние кластера ClickHouse.
|Field
|Type
|Description
conditions
[]metav1.Condition
|Текущие состояния кластера.
observedGeneration
int64
|Последнее наблюдаемое поколение.
replicas
int32
|Количество реплик, в данный момент запущенных.
readyReplicas
int32
|Количество готовых реплик.
configurationRevision
string
|Целевая ревизия конфигурации, применённая оператором.
statefulSetRevision
string
|Целевая ревизия контроллера StatefulSet.
currentRevision
string
|Последняя применённая ревизия спецификации кластера.
updateRevision
string
|Последняя запрошенная ревизия спецификации кластера.
KeeperCluster
KeeperCluster — это схема API для кластера ClickHouse Keeper.
Версия API и тип ресурса
KeeperClusterSpec
KeeperClusterSpec определяет желаемое состояние кластера Keeper.
|Field
|Type
|Required
|Default
|Description
replicas
*int32
|No
3
|Количество реплик. Должно быть нечётным числом: 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 или 15.
podTemplate
PodTemplateSpec
|No
|-
|Параметры спецификации пода.
containerTemplate
ContainerTemplateSpec
|No
|See defaults
|Параметры спецификации контейнера Keeper.
dataVolumeClaimSpec
PersistentVolumeClaimSpec
|Yes
|-
|Конфигурация хранилища для томов данных.
labels
map[string]string
|No
|-
|Дополнительные метки, добавляемые ко всем ресурсам.
annotations
map[string]string
|No
|-
|Дополнительные аннотации, добавляемые ко всем ресурсам.
settings
KeeperConfig
|No
|-
|Параметры конфигурации Keeper.
Пример
KeeperConfig
Параметры конфигурации Keeper.
|Поле
|Тип
|Обязательно
|Значение по умолчанию
|Описание
logger
LoggerConfig
|Нет
|См. значения по умолчанию
|Конфигурация логгера.
tls
ClusterTLSSpec
|Нет
|-
|Настройки TLS для Keeper.
extraConfig
runtime.RawExtension
|Нет
|-
|Дополнительная конфигурация Keeper (объединяется с настройками по умолчанию).
KeeperClusterStatus
KeeperClusterStatus определяет наблюдаемое состояние кластера Keeper.
|Field
|Type
|Description
conditions
[]metav1.Condition
|Текущие состояния кластера.
observedGeneration
int64
|Последнее наблюдаемое поколение.
replicas
int32
|Число реплик, запущенных в данный момент.
readyReplicas
int32
|Число готовых реплик.
configurationRevision
string
|Целевая ревизия конфигурации, применённая оператором.
statefulSetRevision
string
|Целевая ревизия контроллера StatefulSet.
currentRevision
string
|Последняя применённая ревизия спецификации кластера.
updateRevision
string
|Последняя запрошенная ревизия спецификации кластера.
Общие типы
PodTemplateSpec
Параметры конфигурации пода.
|Field
|Type
|Required
|Description
topologyZoneKey
string
|No
|Ключ топологии Kubernetes для распределения по зонам (например,
topology.kubernetes.io/zone).
nodeHostnameKey
string
|No
|Ключ метки Kubernetes для имени хоста узла (например,
kubernetes.io/hostname).
nodeSelector
map[string]string
|No
|Селектор узла для размещения пода.
affinity
corev1.Affinity
|No
|Правила аффинности/антиаффинности для пода.
tolerations
[]corev1.Toleration
|No
|Допуски для помеченных (tainted) узлов.
securityContext
*corev1.PodSecurityContext
|No
|Контекст безопасности пода.
Пример
ContainerTemplateSpec
Параметры конфигурации контейнера.
|Поле
|Тип
|Обязательное
|Описание
image
ContainerImage
|Нет
|Конфигурация образа контейнера.
imagePullPolicy
corev1.PullPolicy
|Нет
|Политика получения образа (Always, IfNotPresent, Never).
resources
corev1.ResourceRequirements
|Нет
|Требования к ресурсам CPU и памяти.
env
[]corev1.EnvVar
|Нет
|Переменные окружения.
volumeMounts
[]corev1.VolumeMount
|Нет
|Дополнительные точки монтирования томов.
securityContext
*corev1.SecurityContext
|Нет
|Контекст безопасности контейнера.
Пример
ContainerImage
Спецификация образа контейнера.
|Поле
|Тип
|Обязательное
|Значение по умолчанию
|Описание
repository
string
|Нет
|ClickHouse:
clickhouse/clickhouse-server
Keeper:
clickhouse/clickhouse-keeper
|Репозиторий образа контейнера.
tag
string
|Нет
latest
|Тег образа.
ClusterTLSSpec
Конфигурация TLS для кластеров.
|Поле
|Тип
|Обязательное
|Описание
enabled
bool
|Нет
|Включить TLS.
required
bool
|Нет
|Требовать TLS для всех подключений (отключает небезопасные конечные точки).
serverCertSecret
corev1.LocalObjectReference
|Нет
|Secret, содержащий серверный сертификат (tls.crt, tls.key).
caBundle
*SecretKeySelector
|Нет
|Secret, содержащий набор CA-сертификатов для проверки.
Пример
LoggerConfig
Конфигурация логирования для ClickHouse и Keeper.
|Field
|Type
|Required
|Default
|Description
logToFile
bool
|No
true
|Запись логов в файл.
level
string
|No
"trace"
|Уровень логирования: trace, debug, information, warning, error.
size
string
|No
"1000M"
|Максимальный размер файла логов.
count
int
|No
50
|Количество файлов логов, которые необходимо хранить.
Пример
DefaultPasswordSelector
Ссылка на ключ в объекте Secret или ConfigMap, содержащий пароль.
|Field
|Type
|Required
|Default
|Description
passwordType
string
|No
plaintext
|Тип кодирования пароля. Возможные значения:
plaintext,
sha256_password,
sha256_hash,
double_sha1_password,
double_sha1_hash. Подробности см. в документации ClickHouse.
secret
*SecretKeySelector
|No
|-
|Выбор пароля из ключа объекта Secret. Взаимоисключим с
configMap.
configMap
*ConfigMapKeySelector
|No
|-
|Выбор пароля из ключа объекта ConfigMap. Взаимоисключим с
secret.
Необходимо указать либо
secret, либо
configMap, но не оба одновременно.
Пример с Secret (рекомендуемый)
Пример с SHA-256
Пример использования ConfigMap
Значения по умолчанию
Параметры ClickHouse по умолчанию
|Параметр
|Значение по умолчанию
|Реплики
3
|Сегменты
1
|Репозиторий образа
clickhouse/clickhouse-server
|Тег образа
latest
|Политика загрузки образа
IfNotPresent
|Запрос CPU
2
|Лимит CPU
4
|Запрос памяти
4Gi
|Лимит памяти
8Gi
|Уровень логирования
trace
|Логирование в файл
true
|Размер журнала
1000M
|Количество файлов журнала
50
|Включить синхронизацию базы данных
true
Параметры Keeper по умолчанию
|Параметр
|Значение по умолчанию
|Реплики
3
|Репозиторий образа
clickhouse/clickhouse-keeper
|Тег образа
latest
|Политика извлечения образа
IfNotPresent
|Запрос на CPU
500m
|Лимит CPU
1
|Запрос памяти
512Mi
|Лимит памяти
1Gi
|Уровень логирования
trace
|Логирование в файл
true
|Размер файла лога
1000M
|Количество файлов лога
50
Состояния
Состояния ClickHouseCluster
|Type
|Description
SpecValid
|Проходит ли CustomResource ClickHouseCluster валидацию. Полезно при развертывании без webhooks
ReconcileSucceeded
|Успешность последнего цикла согласования
ReplicaStartupSucceeded
|Могут ли все реплики ClickHouseCluster успешно запускаться
Healthy
|Готовность всех запрошенных реплик
ClusterSizeAligned
|В кластере столько же реплик/сегментов, сколько запрошено
ConfigurationInSync
|Отражает состояние развертывания конфигурации
Ready
|ClickHouseCluster готов обслуживать клиентские запросы. Как минимум одна реплика в каждом сегменте находится в состоянии Ready
SchemaInSync
|Все реплики имеют одинаковую схему базы данных после операций масштабирования
Условия KeeperCluster
|Тип
|Описание
SpecValid
|Проходит ли пользовательский ресурс KeeperCluster проверку. Полезно в развертываниях без вебхуков.
ReconcileSucceeded
|Успешность последнего цикла согласования.
ReplicaStartupSucceeded
|Успешный запуск всех реплик KeeperCluster.
Healthy
|Готовность всех запрошенных реплик.
ClusterSizeAligned
|Размер кластера соответствует запрошенному числу реплик.
ConfigurationInSync
|Отражает состояние развертывания конфигурации.
Ready
|KeeperCluster готов обслуживать клиентские запросы. Лидер выбран.