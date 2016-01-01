Оператор ClickHouse

Оператор ClickHouse — это оператор Kubernetes, который автоматизирует развертывание, конфигурацию и управление кластерами ClickHouse и ClickHouse Keeper в Kubernetes. Он предоставляет декларативное управление кластерами через пользовательские ресурсы, позволяя пользователям легко создавать высокодоступные развертывания ClickHouse.

Оператор обеспечивает полный жизненный цикл кластеров ClickHouse, включая масштабирование, обновления и управление конфигурацией.

Управление кластерами ClickHouse : Создание и управление кластерами ClickHouse

: Создание и управление кластерами ClickHouse Интеграция с ClickHouse Keeper : Встроенная поддержка кластеров ClickHouse Keeper для распределённой координации

: Встроенная поддержка кластеров ClickHouse Keeper для распределённой координации Выделение хранилища : Настраиваемые запросы на постоянные тома (PersistentVolumeClaim, PVC) с выбором класса хранилища

: Настраиваемые запросы на постоянные тома (PersistentVolumeClaim, PVC) с выбором класса хранилища Высокая доступность : Отказоустойчивые установки для кластеров ClickHouse и Keeper

: Отказоустойчивые установки для кластеров ClickHouse и Keeper Безопасность : Встроенные функции безопасности, поддержка TLS/SSL для защищённого взаимодействия в кластере

: Встроенные функции безопасности, поддержка TLS/SSL для защищённого взаимодействия в кластере Мониторинг: Интеграция метрик Prometheus для обсервабилити

