Оператор ClickHouse
Оператор ClickHouse — это оператор Kubernetes, который автоматизирует развертывание, конфигурацию и управление кластерами ClickHouse и ClickHouse Keeper в Kubernetes. Он предоставляет декларативное управление кластерами через пользовательские ресурсы, позволяя пользователям легко создавать высокодоступные развертывания ClickHouse.
Оператор обеспечивает полный жизненный цикл кластеров ClickHouse, включая масштабирование, обновления и управление конфигурацией.
Возможности
- Управление кластерами ClickHouse: Создание и управление кластерами ClickHouse
- Интеграция с ClickHouse Keeper: Встроенная поддержка кластеров ClickHouse Keeper для распределённой координации
- Выделение хранилища: Настраиваемые запросы на постоянные тома (PersistentVolumeClaim, PVC) с выбором класса хранилища
- Высокая доступность: Отказоустойчивые установки для кластеров ClickHouse и Keeper
- Безопасность: Встроенные функции безопасности, поддержка TLS/SSL для защищённого взаимодействия в кластере
- Мониторинг: Интеграция метрик Prometheus для обсервабилити
Установка
Выберите предпочтительный способ установки:
- Установка с использованием манифестов - установка с помощью kubectl/kustomize
- Установка с использованием Helm - установка с помощью Helm-чартов
- Установка с использованием Operator Lifecycle Manager (OLM) - установка с помощью OLM
Руководства
- Введение - Общий обзор концепций оператора ClickHouse
- Руководство по настройке - Настройка кластеров ClickHouse и Keeper
Справочник
- Справочник по API - Полная документация по API для настраиваемых ресурсов