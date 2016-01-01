Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Оператор ClickHouse

Оператор ClickHouse — это оператор Kubernetes, который автоматизирует развертывание, конфигурацию и управление кластерами ClickHouse и ClickHouse Keeper в Kubernetes. Он предоставляет декларативное управление кластерами через пользовательские ресурсы, позволяя пользователям легко создавать высокодоступные развертывания ClickHouse.

Оператор обеспечивает полный жизненный цикл кластеров ClickHouse, включая масштабирование, обновления и управление конфигурацией.

Возможности

  • Управление кластерами ClickHouse: Создание и управление кластерами ClickHouse
  • Интеграция с ClickHouse Keeper: Встроенная поддержка кластеров ClickHouse Keeper для распределённой координации
  • Выделение хранилища: Настраиваемые запросы на постоянные тома (PersistentVolumeClaim, PVC) с выбором класса хранилища
  • Высокая доступность: Отказоустойчивые установки для кластеров ClickHouse и Keeper
  • Безопасность: Встроенные функции безопасности, поддержка TLS/SSL для защищённого взаимодействия в кластере
  • Мониторинг: Интеграция метрик Prometheus для обсервабилити

Установка

Выберите предпочтительный способ установки:

Руководства

Справочник