Установка оператора ClickHouse с помощью kubectl
В этом руководстве описана установка оператора ClickHouse с помощью kubectl и манифестов.
Предварительные требования
- Кластер Kubernetes версии v1.33.0 или новее
- kubectl версии v1.33.0 или новее
- Права администратора кластера
Установка из манифестов релиза
Примечание
Требуется cert-manager для выпуска сертификатов для вебхуков.
Установите оператор и CRD из последнего релиза:
Это приведет к следующему:
- Будет создано пространство имен
clickhouse-operator-system
- Будут установлены CustomResourceDefinitions (CRD) для ClickHouseCluster и KeeperCluster
- Будут созданы необходимые ServiceAccounts, Roles и RoleBindings
- Будет развернут controller manager оператора
- Будут зарегистрированы вебхуки для проверки ресурсов и задания значений по умолчанию
- Будут настроены SSL-сертификаты с использованием cert-manager
- Будет включен endpoint метрик
Проверьте установку
Проверьте, что оператор запущен:
Ожидаемый результат:
Убедитесь, что все CRD установлены:
Ожидаемый результат:
Настройка пользовательских параметров Развертывания
Если вы хотите настроить параметры Развертывания оператора, выполните следующие шаги.
1. Клонируйте репозиторий
2. Настройте параметры установки
Отредактируйте файл config/default/kustomization.yaml, чтобы включить или отключить необходимые опции.
- Чтобы отключить webhooks, закомментируйте разделы
[WEBHOOK]и
[CERTMANAGER].
- Чтобы включить защищённую точку доступа метрик, закомментируйте разделы
[METRICS]и раскомментируйте разделы
[METRICS SECURE]и
[CERTMANAGER].
- Чтобы включить ServiceMonitor для Prometheus Operator, раскомментируйте раздел
[PROMETHEUS].
- Чтобы включить сетевые политики оператора, раскомментируйте раздел
[NETWORK POLICY].
3. Сборка и развертывание
Соберите манифесты оператора и примените их: