Установка оператора ClickHouse с помощью kubectl

В этом руководстве описана установка оператора ClickHouse с помощью kubectl и манифестов.

Кластер Kubernetes версии v1.33.0 или новее

kubectl версии v1.33.0 или новее

Права администратора кластера

Примечание Требуется cert-manager для выпуска сертификатов для вебхуков.

Установите оператор и CRD из последнего релиза:

kubectl apply -f https://github.com/ClickHouse/clickhouse-operator/releases/latest/download/clickhouse-operator.yaml

Это приведет к следующему:

Будет создано пространство имен clickhouse-operator-system Будут установлены CustomResourceDefinitions (CRD) для ClickHouseCluster и KeeperCluster Будут созданы необходимые ServiceAccounts, Roles и RoleBindings Будет развернут controller manager оператора Будут зарегистрированы вебхуки для проверки ресурсов и задания значений по умолчанию Будут настроены SSL-сертификаты с использованием cert-manager Будет включен endpoint метрик

Проверьте, что оператор запущен:

kubectl get pods -n clickhouse-operator-system

Ожидаемый результат:

NAME READY STATUS RESTARTS AGE clickhouse-operator-controller-manager-xxxxxxxxxx 1/1 Running 0 1m

Убедитесь, что все CRD установлены:

kubectl get crd | grep clickhouse.com

Ожидаемый результат:

clickhouseclusters.clickhouse.com 2025-01-06T00:00:00Z keeperclusters.clickhouse.com 2025-01-06T00:00:00Z

Если вы хотите настроить параметры Развертывания оператора, выполните следующие шаги.

git clone https://github.com/ClickHouse/clickhouse-operator.git cd clickhouse-operator

Отредактируйте файл config/default/kustomization.yaml, чтобы включить или отключить необходимые опции.

Чтобы отключить webhooks, закомментируйте разделы [WEBHOOK] и [CERTMANAGER] .

и . Чтобы включить защищённую точку доступа метрик, закомментируйте разделы [METRICS] и раскомментируйте разделы [METRICS SECURE] и [CERTMANAGER] .

и раскомментируйте разделы и . Чтобы включить ServiceMonitor для Prometheus Operator, раскомментируйте раздел [PROMETHEUS] .

. Чтобы включить сетевые политики оператора, раскомментируйте раздел [NETWORK POLICY] .

Соберите манифесты оператора и примените их: