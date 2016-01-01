Установка оператора ClickHouse с помощью Helm
В этом руководстве описана установка оператора ClickHouse с использованием Helm-чартов.
Предварительные требования
- Кластер Kubernetes версии v1.33.0 или новее
- Helm версии v3.0 или новее
- kubectl, настроенный для взаимодействия с вашим кластером
Установите Helm
Если у вас не установлен Helm:
Проверьте установку:
Установите оператор
Примечание
По умолчанию Helm-чарт разворачивает ClickHouse Operator с включёнными вебхуками и требует предварительной установки cert-manager.
Из OCI-репозитория Helm
Установите последнюю версию
Установите конкретную версию оператора
Из локального чарта
Клонируйте репозиторий и выполните установку из локального чарта:
Параметры конфигурации
Для расширенных параметров конфигурации см. файл values.yaml в файле Helm-чарта