Установка оператора ClickHouse с помощью Helm

В этом руководстве описана установка оператора ClickHouse с использованием Helm-чартов.

Кластер Kubernetes версии v1.33.0 или новее

Helm версии v3.0 или новее

kubectl, настроенный для взаимодействия с вашим кластером

Если у вас не установлен Helm:

curl https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/scripts/get-helm-3 | bash

Проверьте установку:

helm version

Примечание По умолчанию Helm-чарт разворачивает ClickHouse Operator с включёнными вебхуками и требует предварительной установки cert-manager.

Установите последнюю версию

helm install clickhouse-operator oci://ghcr.io/clickhouse/clickhouse-operator-helm \ --create-namespace \ -n clickhouse-operator-system

Установите конкретную версию оператора

helm install clickhouse-operator oci://ghcr.io/clickhouse/clickhouse-operator-helm \ --create-namespace \ -n clickhouse-operator-system \ --set-json="manager.container.tag=<operator version>

Клонируйте репозиторий и выполните установку из локального чарта:

git clone https://github.com/ClickHouse/clickhouse-operator.git cd clickhouse-operator helm install clickhouse-operator ./dist/chart

Для расширенных параметров конфигурации см. файл values.yaml в файле Helm-чарта