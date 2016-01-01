Перейти к основному содержимому
Установка оператора ClickHouse с помощью Helm

В этом руководстве описана установка оператора ClickHouse с использованием Helm-чартов.

Предварительные требования

  • Кластер Kubernetes версии v1.33.0 или новее
  • Helm версии v3.0 или новее
  • kubectl, настроенный для взаимодействия с вашим кластером

Установите Helm

Если у вас не установлен Helm:

curl https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/scripts/get-helm-3 | bash

Проверьте установку:

helm version

Установите оператор

Примечание

По умолчанию Helm-чарт разворачивает ClickHouse Operator с включёнными вебхуками и требует предварительной установки cert-manager.

Из OCI-репозитория Helm

Установите последнюю версию

    helm install clickhouse-operator oci://ghcr.io/clickhouse/clickhouse-operator-helm \
       --create-namespace \
       -n clickhouse-operator-system

Установите конкретную версию оператора

    helm install clickhouse-operator oci://ghcr.io/clickhouse/clickhouse-operator-helm \
       --create-namespace \
       -n clickhouse-operator-system \
       --set-json="manager.container.tag=<operator version>

Из локального чарта

Клонируйте репозиторий и выполните установку из локального чарта:

git clone https://github.com/ClickHouse/clickhouse-operator.git
cd clickhouse-operator
helm install clickhouse-operator ./dist/chart

Параметры конфигурации

Для расширенных параметров конфигурации см. файл values.yaml в файле Helm-чарта