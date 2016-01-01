Введение в оператор ClickHouse
В этом документе представлен обзор ключевых концепций и сценариев использования оператора ClickHouse.
Что такое ClickHouse Operator
ClickHouse Operator — это Kubernetes-оператор, который автоматизирует развертывание и управление кластерами ClickHouse в Kubernetes. Реализованный по паттерну Operator, он расширяет Kubernetes API пользовательскими типами ресурсов, которые представляют кластеры ClickHouse и их зависимости.
Оператор отвечает за:
- Управление жизненным циклом кластера (создание, обновление, масштабирование, удаление)
- Координацию кластера ClickHouse Keeper
- Автоматическую генерацию конфигурации
- Синхронизацию схемы базы данных
- Поэтапные (rolling) обновления и обновления версий
- Выделение хранилища
Пользовательские ресурсы
Оператор предоставляет два основных определения пользовательских ресурсов (CRD):
ClickHouseCluster
Представляет кластер базы данных ClickHouse с настраиваемыми репликами и сегментами.
KeeperCluster
Представляет собой кластер ClickHouse Keeper для распределённой координации (заменяет ZooKeeper).
Координация
ClickHouse Keeper необходим
Каждый ClickHouseCluster требует кластера ClickHouse Keeper для распределённой координации.
Кластер Keeper должен быть указан в спецификации ClickHouseCluster через
keeperClusterRef.
Отношение «один-к-одному» с Keeper
Каждый ClickHouseCluster должен иметь собственный выделенный KeeperCluster. Нельзя использовать один KeeperCluster для нескольких ClickHouseCluster.
Почему? Оператор автоматически генерирует уникальный ключ аутентификации для каждого ClickHouseCluster для доступа к его Keeper. Этот ключ хранится в Secret и не может быть общим.
Последствия:
- Несколько ClickHouseCluster не могут ссылаться на один и тот же KeeperCluster
- Повторное создание ClickHouseCluster требует повторного создания соответствующего KeeperCluster
Тома PersistentVolume не удаляются автоматически при удалении ресурсов ClickHouseCluster или KeeperCluster.
При повторном создании кластера:
- Удалите ресурс ClickHouseCluster
- Удалите ресурс KeeperCluster
- Дождитесь завершения работы всех подов
- При необходимости удалите PersistentVolumeClaim, если хотите начать с нуля
- Создайте KeeperCluster и ClickHouseCluster заново одновременно
Чтобы избежать ошибок аутентификации, либо удалите тома PersistentVolume вручную, либо пересоздайте оба кластера одновременно с новым хранилищем данных.
Репликация схемы
Оператор ClickHouse автоматически реплицирует определения баз данных между всеми репликами в кластере.
Что реплицируется
Оператор синхронизирует:
- определения баз данных Replicated
- движки интеграции с базами данных (PostgreSQL, MySQL и т. д.)
Оператор не синхронизирует:
- нереплицируемые базы данных (Atomic, Ordinary и т. д.)
- локальные таблицы в нереплицируемых базах данных
- данные таблиц (ими управляет репликация ClickHouse)
Рекомендуется: используйте движок базы данных Replicated
Всегда используйте движок базы данных Replicated для продакшн-развёртываний.
Преимущества:
- Автоматическая репликация схемы на всех узлах
- Упрощённое управление таблицами
- Оператор может синхронизировать новые реплики
- Единая согласованная схема во всём кластере
Создавайте базы данных с помощью распределённого DDL:
Избегайте нереплицируемых движков
Нереплицируемые движки баз данных (Atomic, Lazy, SQLite, Ordinary) требуют ручного управления схемой:
- Таблицы должны создаваться отдельно на каждой реплике
- Между узлами может происходить расхождение схемы
- Оператор не может автоматически синхронизировать новые реплики
Отключение репликации схемы
Чтобы отключить автоматическую репликацию схемы, установите параметр
spec.settings.enableDatabaseSync в значение
false в ресурсе ClickHouseCluster.
Управление хранилищем
Оператор управляет хранилищем с использованием Kubernetes PersistentVolumeClaim (PVC).
Настройка тома данных
Укажите требования к хранилищу в
dataVolumeClaimSpec:
Жизненный цикл хранилища
- Создание: объекты PVC создаются автоматически вместе с кластером
- Расширение: поддерживается, если StorageClass допускает расширение томов
- Сохранение: PVC не удаляются автоматически при удалении кластера
- Повторное использование: существующие PVC могут быть повторно использованы, если кластер воссоздан с тем же именем
Чтобы полностью удалить хранилище:
Основные особенности конфигурации по умолчанию
- Преднастроенный кластер: кластер с именем
default, содержащий все узлы ClickHouse.
- Макросы по умолчанию: некоторые полезные макросы заранее определены:
{cluster}: имя кластера (
default)
{shard}: номер сегмента
{replica}: номер реплики
-
- Реплицируемое хранилище для объектов Role Based Access Control (RBAC)
- Реплицируемое хранилище для User Defined Functions (UDF)
Следующие шаги
- Руководство по настройке — Подробные варианты конфигурации
- Справочник API — Полная справочная документация по API