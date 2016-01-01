Как запрашивать данные в bucket S3

Много данных в мире хранится в bucket'ах Amazon S3.

В этом руководстве мы узнаем, как запрашивать эти данные с помощью chDB.

Сначала создадим виртуальную среду:

Теперь мы установим chDB.

Убедитесь, что у вас версия 2.0.2 или выше:

Теперь мы установим IPython:

Мы будем использовать ipython для выполнения команд в остальной части руководства, который можно запустить, выполнив:

Вы также можете использовать код в Python-скрипте или в вашем любимом блокноте.

Давайте начнем с того, чтобы вывести список всех файлов в bucket S3, который содержит отзывы Amazon.

Для этого мы можем использовать s3 функцию таблицы и передать путь к файлу или шаблон для набора файлов.

подсказка Если вы передадите только имя bucket, это вызовет исключение.

Мы также будем использовать формат ввода One , чтобы файл не анализировался, вместо этого будет возвращена одна строка на файл, и мы сможем получить доступ к файлу через виртуальную колонку _file и путь через виртуальную колонку _path .

Этот bucket содержит только файлы Parquet.

Далее давайте узнаем, как запрашивать эти файлы.

Если мы хотим подсчитать количество строк в каждом из этих файлов, мы можем выполнить следующий запрос:

Мы также можем передать HTTP URI для bucket S3 и получить те же результаты:

Давайте взглянем на схему этих файлов Parquet с использованием оператора DESCRIBE :

Теперь давайте вычислим топ категории продуктов на основе количества отзывов, а также вычислим средний рейтинг звезд:

Если мы запрашиваем файлы в приватном bucket S3, нам нужно передать ключ доступа и секрет.

Мы можем передать эти учетные данные функции таблицы s3 :

примечание Этот запрос не будет работать, потому что это публичный bucket!

Альтернативный способ - использовать именованные коллекции, однако этот подход пока не поддерживается chDB.