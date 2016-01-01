Как запрашивать Apache Arrow с помощью chDB
Apache Arrow — это стандартизированный колоночный формат памяти, который находит все более широкое применение в области данных.
В этом руководстве мы научимся запрашивать Apache Arrow, используя функцию таблицы
Python.
Настройка
Сначала создадим виртуальную среду:
Теперь мы установим chDB. Убедитесь, что у вас версия 2.0.2 или выше:
Затем мы установим PyArrow, pandas и ipython:
Мы будем использовать
ipython для выполнения команд в остальной части руководства, который вы можете запустить, выполнив:
Также вы можете использовать код в скрипте Python или в вашем любимом блокноте.
Создание таблицы Apache Arrow из файла
Сначала давайте загрузим один из файлов Parquet из набор данных Ookla, используя AWS CLI tool:
Если вы хотите загрузить больше файлов, используйте
aws s3 ls, чтобы получить список всех файлов, а затем обновите приведенную выше команду.
Затем мы импортируем модуль Parquet из пакета
pyarrow:
Затем мы можем прочитать файл Parquet в таблицу Apache Arrow:
Схема показана ниже:
Мы также можем получить количество строк и колонок, вызвав атрибут
shape:
Запросы к Apache Arrow
Теперь давайте запросим таблицу Arrow из chDB. Сначала давайте импортируем chDB:
Затем мы можем описать таблицу:
Мы также можем посчитать количество строк:
Теперь давайте сделаем что-то немного более интересное.
Следующий запрос исключает колонки
quadkey и
tile.*, а затем вычисляет средние и максимальные значения для всех оставшихся колонок: