Бета и Экспериментальные функции
Поскольку ClickHouse является проектом с открытым исходным кодом, он получает множество вкладов не только от сотрудников ClickHouse, но и от сообщества. Эти вклады часто разрабатываются с разной скоростью; определенные функции могут требовать длительной фазы прототипирования или больше времени для получения достаточной обратной связи от сообщества и итераций, чтобы считаться общедоступными (GA).
Из-за неопределенности, когда функции классифицируются как общедоступные, мы разделяем функции на две категории: Бета и Экспериментальные.
Бета функции официально поддерживаются командой ClickHouse. Экспериментальные функции являются ранними прототипами, разработанными либо командой ClickHouse, либо сообществом, и не поддерживаются официально.
Ниже в разделах явно описаны свойства Бета и Экспериментальных функций:
Бета-функции
- Находятся в активной разработке, чтобы стать общедоступными (GA)
- Основные известные проблемы можно отслеживать на GitHub
- Функциональность может измениться в будущем
- Возможно, будут включены в ClickHouse Cloud
- Команда ClickHouse поддерживает бета-функции
Следующие функции считаются Бета в ClickHouse Cloud и доступны для использования в ClickHouse Cloud Services, хотя они могут быть в данный момент под настройкой ClickHouse с именем
allow_experimental_*:
Примечание: убедитесь, что вы используете текущую версию настройки ClickHouse совместимости, чтобы использовать недавно введенную функцию.
Экспериментальные функции
- Никогда не станут GA
- Могут быть удалены
- Могут вносить изменения, которые приведут к несовместимости
- Функциональность может измениться в будущем
- Необходима целенаправленная активация
- Команда ClickHouse не поддерживает экспериментальные функции
- Могут отсутствовать важные функциональные возможности и документация
- Не могут быть включены в облаке
Пожалуйста, обратите внимание: дополнительные экспериментальные функции не могут быть включены в ClickHouse Cloud кроме тех, что перечислены выше как Бета.