Бета и Экспериментальные функции

Поскольку ClickHouse является проектом с открытым исходным кодом, он получает множество вкладов не только от сотрудников ClickHouse, но и от сообщества. Эти вклады часто разрабатываются с разной скоростью; определенные функции могут требовать длительной фазы прототипирования или больше времени для получения достаточной обратной связи от сообщества и итераций, чтобы считаться общедоступными (GA).

Из-за неопределенности, когда функции классифицируются как общедоступные, мы разделяем функции на две категории: Бета и Экспериментальные.

Бета функции официально поддерживаются командой ClickHouse. Экспериментальные функции являются ранними прототипами, разработанными либо командой ClickHouse, либо сообществом, и не поддерживаются официально.

Ниже в разделах явно описаны свойства Бета и Экспериментальных функций:

Находятся в активной разработке, чтобы стать общедоступными (GA)

Основные известные проблемы можно отслеживать на GitHub

Функциональность может измениться в будущем

Возможно, будут включены в ClickHouse Cloud

Команда ClickHouse поддерживает бета-функции

Следующие функции считаются Бета в ClickHouse Cloud и доступны для использования в ClickHouse Cloud Services, хотя они могут быть в данный момент под настройкой ClickHouse с именем allow_experimental_* :

Примечание: убедитесь, что вы используете текущую версию настройки ClickHouse совместимости, чтобы использовать недавно введенную функцию.

Никогда не станут GA

Могут быть удалены

Могут вносить изменения, которые приведут к несовместимости

Функциональность может измениться в будущем

Необходима целенаправленная активация

Команда ClickHouse не поддерживает экспериментальные функции

экспериментальные функции Могут отсутствовать важные функциональные возможности и документация

Не могут быть включены в облаке

Пожалуйста, обратите внимание: дополнительные экспериментальные функции не могут быть включены в ClickHouse Cloud кроме тех, что перечислены выше как Бета.