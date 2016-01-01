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Бета и Экспериментальные функции

Поскольку ClickHouse является проектом с открытым исходным кодом, он получает множество вкладов не только от сотрудников ClickHouse, но и от сообщества. Эти вклады часто разрабатываются с разной скоростью; определенные функции могут требовать длительной фазы прототипирования или больше времени для получения достаточной обратной связи от сообщества и итераций, чтобы считаться общедоступными (GA).

Из-за неопределенности, когда функции классифицируются как общедоступные, мы разделяем функции на две категории: Бета и Экспериментальные.

Бета функции официально поддерживаются командой ClickHouse. Экспериментальные функции являются ранними прототипами, разработанными либо командой ClickHouse, либо сообществом, и не поддерживаются официально.

Ниже в разделах явно описаны свойства Бета и Экспериментальных функций:

Бета-функции

  • Находятся в активной разработке, чтобы стать общедоступными (GA)
  • Основные известные проблемы можно отслеживать на GitHub
  • Функциональность может измениться в будущем
  • Возможно, будут включены в ClickHouse Cloud
  • Команда ClickHouse поддерживает бета-функции

Следующие функции считаются Бета в ClickHouse Cloud и доступны для использования в ClickHouse Cloud Services, хотя они могут быть в данный момент под настройкой ClickHouse с именем allow_experimental_*:

Примечание: убедитесь, что вы используете текущую версию настройки ClickHouse совместимости, чтобы использовать недавно введенную функцию.

Экспериментальные функции

  • Никогда не станут GA
  • Могут быть удалены
  • Могут вносить изменения, которые приведут к несовместимости
  • Функциональность может измениться в будущем
  • Необходима целенаправленная активация
  • Команда ClickHouse не поддерживает экспериментальные функции
  • Могут отсутствовать важные функциональные возможности и документация
  • Не могут быть включены в облаке

Пожалуйста, обратите внимание: дополнительные экспериментальные функции не могут быть включены в ClickHouse Cloud кроме тех, что перечислены выше как Бета.