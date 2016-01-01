ClickHouse Cloud

ClickHouse Cloud — это облачное предложение, созданное оригинальными разработчиками популярной открытой OLAP базы данных ClickHouse. Вы можете попробовать ClickHouse Cloud, начав бесплатный пробный период.

Некоторые из преимуществ использования ClickHouse Cloud описаны ниже:

Быстрое время до первой ценности : Начинайте строить мгновенно, не заботясь о масштабировании вашего кластера.

: Начинайте строить мгновенно, не заботясь о масштабировании вашего кластера. Бесшовное масштабирование : Автоматическое масштабирование подстраивается под переменные нагрузки, так что вам не нужно избыточно выделять ресурсы на пиковые нагрузки.

: Автоматическое масштабирование подстраивается под переменные нагрузки, так что вам не нужно избыточно выделять ресурсы на пиковые нагрузки. Безсерверные операции : Расслабьтесь, пока мы занимаемся подбором размеров, масштабированием, безопасностью, надежностью и обновлениями.

: Расслабьтесь, пока мы занимаемся подбором размеров, масштабированием, безопасностью, надежностью и обновлениями. Прозрачное ценообразование : Платите только за то, что используете, с резервированием ресурсов и контролем масштабирования.

: Платите только за то, что используете, с резервированием ресурсов и контролем масштабирования. Общая стоимость владения : Лучшее соотношение цена / производительность и низкие административные расходы.

: Лучшее соотношение цена / производительность и низкие административные расходы. Широкая экосистема: Приносите с собой любимые подключаемые модули для данных, инструменты визуализации, SQL и языковые клиенты.

ClickHouse Cloud непрерывно обновляет ваш сервис до новой версии. После публикации основной версии базы данных в открытом доступе мы проводим дополнительную проверку в нашей облачной тестовой среде, что обычно занимает 6-8 недель перед развертыванием в рабочей среде. Развертывание осуществляется поэтапно в зависимости от облачного провайдера, типа сервиса и региона.

Мы предлагаем канал обновлений «Быстрый», позволяющий подписываться на обновления до регулярного графика выпуска. Для получения подробной информации см. "Быстрый канал обновлений".

Если вы полагаетесь на функциональность более ранней версии, вы можете в некоторых случаях вернуться к предыдущему поведению, используя настройку совместимости вашего сервиса.