distributed_ddl_queue

Contains information about distributed ddl queries (ON CLUSTER clause) that were executed on a cluster.

Columns:

entry (String) — Query id.

entry_version (Nullable(UInt8)) - Version of the entry

initiator_host (Nullable(String)) - Host that initiated the DDL operation

initiator_port (Nullable(UInt16)) - Port used by the initiator

cluster (String) — Cluster name.

query (String) — Query executed.

settings (Map(String, String)) - Settings used in the DDL operation

query_create_time (DateTime) — Query created time.

host (String) — Hostname

port (UInt16) — Host Port.

status (Enum8) — Status of the query.

exception_code (Enum8) — Exception code.

exception_text (Nullable(String)) - Exception message

query_finish_time (DateTime) — Query finish time.

query_duration_ms (UInt64) — Duration of query execution (in milliseconds).

Example