Python quick example using HTTP requests module

import requests

import datetime



create_replace_stmt = 'CREATE OR REPLACE TABLE test_table (name String, age UInt8) Engine=MergeTree ORDER BY tuple();'

select_query = 'SELECT count() FROM test_table'

insert_query = 'INSERT INTO test_table SELECT * FROM generateRandom(\'name String, age UInt8\',1,1) LIMIT 300000000'



CH_URL = 'https://your_clickhouse_service_fqdn:8443'

CH_USER = 'default'

CH_PASSWORD = 'secret_pwd'



headers = { }

headers [ "X-ClickHouse-User" ] = CH_USER

headers [ "X-ClickHouse-Key" ] = CH_PASSWORD



now = ( datetime . datetime . now ( ) )

print ( "{} - starting..." . format ( now ) )







now = ( datetime . datetime . now ( ) )

print ( "{} - creating/replacing table..." . format ( now ) )

response = requests . post ( url = CH_URL ,

params = { "database" : "default" ,

"query" : create_replace_stmt ,

"session_id" : "my-session-id-string"

} ,

headers = headers )





response = requests . post ( url = CH_URL ,

params = { "database" : "default" ,

"query" : select_query ,

"session_id" : "my-session-id-string"

} ,

headers = headers )



now = ( datetime . datetime . now ( ) )

print ( "{} - elements in test_table before insert: {}" . format (

now , response . content . decode ( 'utf-8' ) ) )







now = ( datetime . datetime . now ( ) )

print ( "{} - Inserting data..." . format ( now ) )

response = requests . post ( url = CH_URL ,

params = { "database" : "default" ,

"query" : insert_query ,

"session_id" : "my-session-id-string" ,

"wait_end_of_query" : 1

} ,

headers = headers )



now = ( datetime . datetime . now ( ) )

print ( "{} - Done inserting data..." . format ( now ) )



response = requests . post ( url = CH_URL ,

params = { "database" : "default" ,

"query" : select_query ,

"session_id" : "my-session-id-string" ,

} ,

headers = headers )



now = ( datetime . datetime . now ( ) )

print ( "{} - elements in test_table after insert: {}" . format (

now , response . content . decode ( 'utf-8' ) ) )