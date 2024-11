How to output send logs level traces to file using the clickhouse-client

[c-azure-gk-72-server-tojnalg-0] 2024.08.13 21:31:28.437263 [ 1247 ] {4b347939-db0f-48f8-9550-1ccc7d591c44} <Debug> executeQuery: (from 71.56.215.107:47946) SET send_logs_level = 'trace'; (stage: Complete)

[c-azure-gk-72-server-tojnalg-0] 2024.08.13 21:31:28.437546 [ 1247 ] {4b347939-db0f-48f8-9550-1ccc7d591c44} <Debug> TCPHandler: Processed in 0.000727434 sec.

[c-azure-gk-72-server-tojnalg-0] 2024.08.13 21:31:28.508066 [ 1247 ] {3406aa56-20e8-44e0-b5de-8cb7715861f3} <Debug> executeQuery: (from 71.56.215.107:47946) SELECT * FROM db1.table1; (stage: Complete)

[c-azure-gk-72-server-tojnalg-0] 2024.08.13 21:31:28.508437 [ 1247 ] {3406aa56-20e8-44e0-b5de-8cb7715861f3} <Trace> InterpreterSelectQuery: FetchColumns -> Complete

[c-azure-gk-72-server-tojnalg-0] 2024.08.13 21:31:28.508530 [ 1247 ] {3406aa56-20e8-44e0-b5de-8cb7715861f3} <Debug> db1.table1 (781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485) (SelectExecutor): Key condition: unknown

[c-azure-gk-72-server-tojnalg-0] 2024.08.13 21:31:28.508581 [ 1247 ] {3406aa56-20e8-44e0-b5de-8cb7715861f3} <Trace> db1.table1 (781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485) (SelectExecutor): Filtering marks by primary and secondary keys

[c-azure-gk-72-server-tojnalg-0] 2024.08.13 21:31:28.508994 [ 1247 ] {3406aa56-20e8-44e0-b5de-8cb7715861f3} <Debug> db1.table1 (781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485) (SelectExecutor): Selected 2/2 parts by partition key, 2 parts by primary key, 2/2 marks by primary key, 2 marks to read from 2 ranges

[c-azure-gk-72-server-tojnalg-0] 2024.08.13 21:31:28.509034 [ 1247 ] {3406aa56-20e8-44e0-b5de-8cb7715861f3} <Trace> db1.table1 (781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485) (SelectExecutor): Spreading mark ranges among streams (default reading)

[c-azure-gk-72-server-tojnalg-0] 2024.08.13 21:31:28.509102 [ 1247 ] {3406aa56-20e8-44e0-b5de-8cb7715861f3} <Debug> MergeTreePrefetchedReadPool(db1.table1 (781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485)): Increasing prefetch step from 0 to 24

[c-azure-gk-72-server-tojnalg-0] 2024.08.13 21:31:28.509146 [ 1247 ] {3406aa56-20e8-44e0-b5de-8cb7715861f3} <Debug> MergeTreePrefetchedReadPool(db1.table1 (781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485)): Part: all_0_3_2, sum_marks: 1, approx mark size: 0, prefetch_step_bytes: 0, prefetch_step_marks: 24, (ranges: (0, 1))

[c-azure-gk-72-server-tojnalg-0] 2024.08.13 21:31:28.509180 [ 1247 ] {3406aa56-20e8-44e0-b5de-8cb7715861f3} <Debug> MergeTreePrefetchedReadPool(db1.table1 (781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485)): Increasing prefetch step from 0 to 24

[c-azure-gk-72-server-tojnalg-0] 2024.08.13 21:31:28.509218 [ 1247 ] {3406aa56-20e8-44e0-b5de-8cb7715861f3} <Debug> MergeTreePrefetchedReadPool(db1.table1 (781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485)): Part: all_4_4_0, sum_marks: 1, approx mark size: 0, prefetch_step_bytes: 0, prefetch_step_marks: 24, (ranges: (0, 1))

[c-azure-gk-72-server-tojnalg-0] 2024.08.13 21:31:28.509251 [ 1247 ] {3406aa56-20e8-44e0-b5de-8cb7715861f3} <Debug> MergeTreePrefetchedReadPool(db1.table1 (781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485)): Sum marks: 2, threads: 2, min_marks_per_thread: 1, min prefetch step marks: 24, prefetches limit: 200, total_size_approx: 0

[c-azure-gk-72-server-tojnalg-0] 2024.08.13 21:31:28.509312 [ 1247 ] {3406aa56-20e8-44e0-b5de-8cb7715861f3} <Debug> db1.table1 (781f25db-3cd1-47c6-a76e-701945a67485) (SelectExecutor): Reading approx. 8 rows with 2 streams

1 a

2 b

3 test, test

4 test, "test"

1 a

2 b

3 a

4 b

[c-azure-gk-72-server-tojnalg-0] 2024.08.13 21:31:28.510601 [ 1247 ] {3406aa56-20e8-44e0-b5de-8cb7715861f3} <Debug> executeQuery: Read 8 rows, 152.00 B in 0.002588 sec., 3091.190108191654 rows/sec., 57.36 KiB/sec.

[c-azure-gk-72-server-tojnalg-0] 2024.08.13 21:31:28.510663 [ 1247 ] {3406aa56-20e8-44e0-b5de-8cb7715861f3} <Debug> TCPHandler: Processed in 0.002984367 sec.