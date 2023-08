How can I use parametrised views?

Parametrised views can be handy to slice and dice data on the fly based on some parameters that can be fed at query execution time.

See this basic example:

1) create a table

clickhouse - cloud : ) CREATE TABLE raw_data ( id UInt8 , data String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id



CREATE TABLE raw_data

(

` id ` UInt8 ,

` data ` String

)

ENGINE = MergeTree

ORDER BY id



Query id: aa21e614 - 1 e10 - 4 bba - 88 ce - 4 c7183a9148e



Ok .



0 rows in set . Elapsed: 0.332 sec .



2) insert some sample random data

clickhouse - cloud : ) INSERT INTO raw_data SELECT * FROM generateRandom ( '`id` UInt8,

`data` String' , 1 , 1 ) LIMIT 1000000 ;



INSERT INTO raw_data SELECT *

FROM generateRandom ( '`id` UInt8,

`data` String' , 1 , 1 )

LIMIT 1000000



Query id: c552a34a - b72f - 45 e1 - bed0 - 778923 e1b5c9



Ok .



0 rows in set . Elapsed: 0.438 sec . Processed 1.05 million rows , 10.99 MB ( 2.39 million rows / s . , 25.11 MB / s . )



3) create the parametrised view:

clickhouse - cloud : ) CREATE VIEW raw_data_parametrized AS SELECT * FROM raw_data WHERE id BETWEEN {id_from:UInt8} AND {id_to:UInt8}



CREATE VIEW raw_data_parametrized AS

SELECT *

FROM raw_data

WHERE ( id >= {id_from:UInt8} ) AND ( id <= {id_to:UInt8} )



Query id: 45 fb83a6 - aa55 - 4197 - a7cd - 9 e1ad2c76d48



Ok .



0 rows in set . Elapsed: 0.102 sec .



4) query the parametrised view by feeding the expected parameters in your FROM clause:

clickhouse - cloud : ) SELECT count ( ) FROM raw_data_parametrized ( id_from = 0 , id_to = 50000 ) ;



SELECT count ( )

FROM raw_data_parametrized ( id_from = 0 , id_to = 50000 )



Query id: 5731 aae1 - 3 e68 - 4 e63 - b57f - d50f29055744



┌─ count ( ) ─┐

│ 317019 │

└─────────┘



1 row in set . Elapsed: 0.004 sec . Processed 319.49 thousand rows , 319.49 KB ( 76.29 million rows / s . , 76.29 MB / s . )



For more info, please refer to https://clickhouse.com/docs/en/sql-reference/statements/create/view#parameterized-view