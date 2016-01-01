Monitoring ClickPipes

In addition to in-console monitoring, ClickPipes exposes metrics to a Prometheus-compatible endpoint for scraping. These metrics are published with other ClickHouse Cloud service metrics, and allow you to integrate ClickPipes monitoring with your existing observability stack (e.g., Grafana, Datadog).

ClickPipes metrics use the standard service-level labels ( clickhouse_org , clickhouse_service , clickhouse_service_name ) plus the following ClickPipes-specific labels:

Label Description clickpipe_id The unique identifier of the ClickPipe clickpipe_name The name of the ClickPipe clickpipe_source The source type (e.g., kafka , postgres , s3 ) clickpipe_state The state of the ClickPipe (e.g., Stopped , Provisioning , Running )

The following shows what ClickPipes metrics look like in a Prometheus scrape response:

# HELP ClickPipes_Info Always equal to 1. Label "clickpipe_state" contains the current state of the pipe: Stopped/Provisioning/Running/Paused/Failed # TYPE ClickPipes_Info gauge ClickPipes_Info{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent",clickpipe_state="Running"} 1 # HELP ClickPipes_FetchedEvents_Total Total number of records fetched from the source. # TYPE ClickPipes_FetchedEvents_Total counter ClickPipes_FetchedEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 5535376 # HELP ClickPipes_SentEvents_Total Total number of records sent to ClickHouse # TYPE ClickPipes_SentEvents_Total counter ClickPipes_SentEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 5534250 # HELP ClickPipes_FetchedBytes_Total Total uncompressed bytes fetched from the source. # TYPE ClickPipes_FetchedBytes_Total counter ClickPipes_FetchedBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 873286202 # HELP ClickPipes_SentBytes_Total Total uncompressed bytes sent to ClickHouse. # TYPE ClickPipes_SentBytes_Total counter ClickPipes_SentBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 477187967 # HELP ClickPipes_Errors_Total Total errors ingesting data. # TYPE ClickPipes_Errors_Total counter ClickPipes_Errors_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 0 # HELP ClickPipes_Latency Time in milliseconds between when the record was produced to when it was written to ClickHouse. # TYPE ClickPipes_Latency gauge ClickPipes_Latency{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 340

Metric Type Description ClickPipes_FetchedBytes_Total Counter Total uncompressed bytes fetched from the source. ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total Counter Total compressed bytes fetched from the source. If the source data is uncompressed, equivalent to ClickPipes_FetchedBytes_Total . ClickPipes_FetchedBytesInitialLoad_Total Counter CDC ClickPipes Total uncompressed bytes fetched during the initial load phase. ClickPipes_FetchedBytesResync_Total Counter CDC ClickPipes Total uncompressed bytes fetched during a resync operation. ClickPipes_SentBytes_Total Counter Total uncompressed bytes sent to ClickHouse. ClickPipes_SentBytesCompressed_Total Counter Total compressed bytes sent to ClickHouse.

Metric Type Description ClickPipes_FetchedEvents_Total Counter Total number of records fetched from the source. ClickPipes_SentEvents_Total Counter Total number of records sent to ClickHouse. ClickPipes_FetchedEvents_PerTable Gauge CDC ClickPipes Number of records fetched per destination table and event type. Uses additional destination_table and event_type labels.

Metric Type Description ClickPipes_Errors_Total Counter Total errors encountered during ingestion.

Metric Type Description ClickPipes_Latency Gauge (avg) Time in milliseconds between when a record was produced at the source and when it was written to ClickHouse. ClickPipes_SourceReplicationLatency_MiB Gauge (avg) CDC ClickPipes Replication lag at the source in MiB. For Postgres ClickPipes, this reflects the replication slot lag.

Metric Type Description ClickPipes_Replica_CPUUsage Gauge (avg) Average CPU usage of the ingestion replicas, in millicores. ClickPipes_Replica_CPULimit Gauge (last) Configured CPU limit of the ingestion replicas, in millicores. ClickPipes_Replica_MemoryUsage Gauge (avg) Average memory usage of the ingestion replicas, in bytes. ClickPipes_Replica_MemoryLimit Gauge (last) Configured memory limit of the ingestion replicas, in bytes.

Metric Type Description ClickPipes_Info Gauge Always equal to 1 . Use the clickpipe_state label to filter or alert on pipe state. ClickPipes_LastFetchedBatchId Gauge ID of the last batch fetched from the source. ClickPipes_LastSentBatchId Gauge ID of the last batch sent to ClickHouse.