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Rassemblez vos informations de connexion
Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :
Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
|Paramètre(s)
|Description
HOST and
PORT
|En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS.
DATABASE NAME
|Par défaut, une base de données nommée
default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter.
USERNAME and
PASSWORD
|Par défaut, le nom d’utilisateur est
default. Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande
curl.
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
2
Créer une ressource ClickHouse
Connectez-vous à votre compte Retool et accédez à l’onglet Resources. Choisissez “Create New” -> “Resource” :
Sélectionnez “JDBC” dans la liste des connecteurs disponibles :
Dans l’assistant de configuration, assurez-vous de sélectionner
Renseignez vos identifiants ClickHouse au format suivant :
Ensuite, testez votre connexion :
Vous devriez maintenant pouvoir poursuivre dans votre application en utilisant votre ressource ClickHouse.
Sélectionnez “JDBC” dans la liste des connecteurs disponibles :
Dans l’assistant de configuration, assurez-vous de sélectionner
com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver comme “Driver name” :
Renseignez vos identifiants ClickHouse au format suivant :
jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD.
Si votre instance nécessite SSL ou si vous utilisez ClickHouse Cloud, ajoutez
&ssl=true à la chaîne de connexion, afin d’obtenir
jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD&ssl=true
Ensuite, testez votre connexion :
Vous devriez maintenant pouvoir poursuivre dans votre application en utilisant votre ressource ClickHouse.