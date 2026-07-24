Skip to main content
1

Rassemblez vos informations de connexion

Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
Bouton Connect du service ClickHouse Cloud
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl.
Détails de connexion HTTPS ClickHouse Cloud
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
2

Créer une ressource ClickHouse

Connectez-vous à votre compte Retool et accédez à l’onglet Resources. Choisissez “Create New” -> “Resource” :
Sélectionnez “JDBC” dans la liste des connecteurs disponibles :
Dans l’assistant de configuration, assurez-vous de sélectionner com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver comme “Driver name” :
Renseignez vos identifiants ClickHouse au format suivant : jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD. Si votre instance nécessite SSL ou si vous utilisez ClickHouse Cloud, ajoutez &ssl=true à la chaîne de connexion, afin d’obtenir jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD&ssl=true
Ensuite, testez votre connexion :
Vous devriez maintenant pouvoir poursuivre dans votre application en utilisant votre ressource ClickHouse.
Dernière modification le 24 juillet 2026