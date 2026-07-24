Prérequis
- Un service ClickHouse Cloud actif avec le serveur MCP distant activé
- Un espace de travail Notion avec le forfait Business ou Enterprise
ClickHouse est proposé comme connexion préconfigurée dans Notion (actuellement en bêta). Aucune configuration d’un Custom MCP server ni aucun collage d’URL ne sont nécessaires.
Connecter ClickHouse à un Custom Agent Notion
- Dans Notion, créez un nouveau Custom Agent depuis la section Agents de la barre latérale.
- Dans les Settings de votre Agent, sous Tools and Access, sélectionnez Add connection et ajoutez ClickHouse depuis la liste des connexions disponibles.
- Cliquez sur Connect et terminez le flux OAuth à l’aide de vos identifiants ClickHouse Cloud. L’accès est limité aux organisations et aux services auxquels votre compte a déjà accès.
- Développez la nouvelle connexion ClickHouse dans les paramètres de l’agent et activez les outils que vous souhaitez que cet agent utilise. Pour chaque outil, vous pouvez également choisir si l’agent doit l’exécuter automatiquement ou toujours demander une approbation. Tous les outils exposés par le ClickHouse Remote MCP server sont en lecture seule. Consultez la référence des outils disponibles pour obtenir la liste complète et à jour.
Chaque Custom Agent nécessite sa propre connexion ClickHouse, et seule la personne qui a authentifié une connexion peut modifier les paramètres de ses outils. Consultez les bonnes pratiques de sécurité pour les connexions d’Agent de Notion pour plus de détails.