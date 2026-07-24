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Notion est un espace de travail connecté pour les notes, la documentation, les projets et les Custom Agents alimentés par l’IA. Vous pouvez connecter ClickHouse Cloud à un Custom Agent de Notion. Une fois connecté, l’agent peut explorer vos données, exécuter des requêtes analytiques en lecture seule et afficher des informations sur le service et les coûts de ClickHouse Cloud sans quitter Notion.

Prérequis

Connecter ClickHouse à un Custom Agent Notion

ClickHouse est proposé comme connexion préconfigurée dans Notion (actuellement en bêta). Aucune configuration d’un Custom MCP server ni aucun collage d’URL ne sont nécessaires.
  1. Dans Notion, créez un nouveau Custom Agent depuis la section Agents de la barre latérale.
  2. Dans les Settings de votre Agent, sous Tools and Access, sélectionnez Add connection et ajoutez ClickHouse depuis la liste des connexions disponibles.
  1. Cliquez sur Connect et terminez le flux OAuth à l’aide de vos identifiants ClickHouse Cloud. L’accès est limité aux organisations et aux services auxquels votre compte a déjà accès.
  2. Développez la nouvelle connexion ClickHouse dans les paramètres de l’agent et activez les outils que vous souhaitez que cet agent utilise. Pour chaque outil, vous pouvez également choisir si l’agent doit l’exécuter automatiquement ou toujours demander une approbation. Tous les outils exposés par le ClickHouse Remote MCP server sont en lecture seule. Consultez la référence des outils disponibles pour obtenir la liste complète et à jour.
Chaque Custom Agent nécessite sa propre connexion ClickHouse, et seule la personne qui a authentifié une connexion peut modifier les paramètres de ses outils. Consultez les bonnes pratiques de sécurité pour les connexions d’Agent de Notion pour plus de détails.

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Dernière modification le 24 juillet 2026