Prérequis
- Un service ClickHouse actif (Cloud ou autogéré)
- L’accès aux informations de connexion à votre ClickHouse : hôte, port, nom d’utilisateur et mot de passe
- Un compte Middleware
Connecter ClickHouse dans Middleware
- Connectez-vous à votre compte Middleware.
- Accédez à Integrations et recherchez ClickHouse.
- Sélectionnez l’intégration ClickHouse et saisissez vos informations de connexion :
- Hôte
- Port
- Base de données
- Nom d’utilisateur
- Mot de passe
- Enregistrez l’intégration et lancez un test de connexion.
Une fois la configuration terminée, assurez-vous que les métriques et/ou les logs de ClickHouse sont visibles dans vos tableaux de bord Middleware. Si la validation de la connexion échoue, vérifiez que :
Vérifier la collecte des données
- ClickHouse accepte les connexions entrantes depuis Middleware
- Les paramètres SSL/TLS correspondent à votre point de terminaison ClickHouse
- Les identifiants et les autorisations de la base de données sont corrects