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Middleware est une plateforme cloud d’observability permettant de surveiller l’infrastructure, les logs et les performances des applications. Vous pouvez connecter ClickHouse à Middleware pour collecter et visualiser la télémétrie de la base de données dans le cadre de vos workflows de monitoring globaux.

Prérequis

  • Un service ClickHouse actif (Cloud ou autogéré)
  • L’accès aux informations de connexion à votre ClickHouse : hôte, port, nom d’utilisateur et mot de passe
  • Un compte Middleware

Connecter ClickHouse dans Middleware

  1. Connectez-vous à votre compte Middleware.
  2. Accédez à Integrations et recherchez ClickHouse.
  3. Sélectionnez l’intégration ClickHouse et saisissez vos informations de connexion :
    • Hôte
    • Port
    • Base de données
    • Nom d’utilisateur
    • Mot de passe
  4. Enregistrez l’intégration et lancez un test de connexion.

Vérifier la collecte des données

Une fois la configuration terminée, assurez-vous que les métriques et/ou les logs de ClickHouse sont visibles dans vos tableaux de bord Middleware. Si la validation de la connexion échoue, vérifiez que :
  • ClickHouse accepte les connexions entrantes depuis Middleware
  • Les paramètres SSL/TLS correspondent à votre point de terminaison ClickHouse
  • Les identifiants et les autorisations de la base de données sont corrects

Ressources supplémentaires

Dernière modification le 24 juillet 2026