Connectez Middleware à ClickHouse pour surveiller et analyser les métriques et les logs de ClickHouse.

Middleware est une plateforme cloud d’observability permettant de surveiller l’infrastructure, les logs et les performances des applications.

Vous pouvez connecter ClickHouse à Middleware pour collecter et visualiser la télémétrie de la base de données dans le cadre de vos workflows de monitoring globaux.

Un service ClickHouse actif (Cloud ou autogéré)

L’accès aux informations de connexion à votre ClickHouse : hôte, port, nom d’utilisateur et mot de passe

Un compte Middleware

​ Connecter ClickHouse dans Middleware

Connectez-vous à votre compte Middleware. Accédez à Integrations et recherchez ClickHouse. Sélectionnez l’intégration ClickHouse et saisissez vos informations de connexion : Hôte

Port

Base de données

Nom d’utilisateur

Mot de passe Enregistrez l’intégration et lancez un test de connexion.

​ Vérifier la collecte des données

Une fois la configuration terminée, assurez-vous que les métriques et/ou les logs de ClickHouse sont visibles dans vos tableaux de bord Middleware.

Si la validation de la connexion échoue, vérifiez que :

ClickHouse accepte les connexions entrantes depuis Middleware

Les paramètres SSL/TLS correspondent à votre point de terminaison ClickHouse

Les identifiants et les autorisations de la base de données sont corrects