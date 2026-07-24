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Reúne los detalles de tu conexión

Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
Botón Connect del servicio de ClickHouse Cloud
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo.
Detalles de conexión HTTPS de ClickHouse Cloud
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
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Crear un recurso de ClickHouse

Inicia sesión en tu cuenta de Retool y ve a la pestaña Resources. Selecciona “Create New” -> “Resource”:
Selecciona “JDBC” en la lista de conectores disponibles:
En el asistente de configuración, asegúrate de seleccionar com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver como “Driver name”:
Introduce tus credenciales de ClickHouse con el siguiente formato: jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD. Si tu instancia requiere SSL o si estás usando ClickHouse Cloud, añade &ssl=true a la cadena de conexión para que quede así: jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD&ssl=true
Después, prueba la conexión:
Ahora ya deberías poder continuar con tu aplicación usando tu recurso de ClickHouse.
Última modificación el 24 de julio de 2026