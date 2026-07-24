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Reúne los detalles de tu conexión
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
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Crear un recurso de ClickHouse
Inicia sesión en tu cuenta de Retool y ve a la pestaña Resources. Selecciona “Create New” -> “Resource”:
Selecciona “JDBC” en la lista de conectores disponibles:
En el asistente de configuración, asegúrate de seleccionar
Introduce tus credenciales de ClickHouse con el siguiente formato:
Después, prueba la conexión:
Ahora ya deberías poder continuar con tu aplicación usando tu recurso de ClickHouse.
Selecciona “JDBC” en la lista de conectores disponibles:
En el asistente de configuración, asegúrate de seleccionar
com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver como “Driver name”:
Introduce tus credenciales de ClickHouse con el siguiente formato:
jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD.
Si tu instancia requiere SSL o si estás usando ClickHouse Cloud, añade
&ssl=true a la cadena de conexión para que quede así:
jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD&ssl=true
Después, prueba la conexión:
Ahora ya deberías poder continuar con tu aplicación usando tu recurso de ClickHouse.