Requisitos previos
- Un servicio de ClickHouse Cloud en funcionamiento con el servidor MCP remoto activado
- Un espacio de trabajo de Notion con el plan Business o Enterprise
ClickHouse aparece como una conexión preconfigurada en Notion (actualmente en beta). No es necesario configurar un Custom MCP server ni pegar una URL.
Conectar ClickHouse a un Custom Agent de Notion
- En Notion, crea un nuevo Custom Agent desde la sección Agents de la barra lateral.
- En Settings de tu Agent, en Tools and Access, selecciona Add connection y añade ClickHouse de la lista de conexiones disponibles.
- Haz clic en Conectar y completa el flujo de OAuth con tus credenciales de ClickHouse Cloud. El acceso se limita a las organizaciones y servicios a los que tu cuenta ya puede acceder.
- Expande la nueva conexión de ClickHouse en la configuración del agent y activa las herramientas que quieras que use este agent. Para cada herramienta, también puedes elegir si el agent debe ejecutarla automáticamente o pedir aprobación siempre. Todas las herramientas expuestas por el servidor MCP remoto de ClickHouse son de solo lectura. Consulta la referencia de herramientas disponibles para ver la lista completa y actualizada.
Cada Custom Agent requiere su propia conexión de ClickHouse, y solo la persona que autenticó una conexión puede cambiar la configuración de sus herramientas. Consulta las buenas prácticas de seguridad para las conexiones de Agent de Notion para obtener más detalles.