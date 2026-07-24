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Middleware es una plataforma de observabilidad en la nube para supervisar la infraestructura, los logs y el rendimiento de las aplicaciones. Puede conectar ClickHouse con Middleware para recopilar y visualizar la telemetría de la base de datos como parte de sus flujos generales de monitorización.

Requisitos previos

  • Un servicio de ClickHouse en ejecución (Cloud o autogestionado)
  • Acceso al host, puerto, nombre de usuario y contraseña de ClickHouse
  • Una cuenta de Middleware

Conecta ClickHouse en Middleware

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Middleware.
  2. Ve a Integraciones y busca ClickHouse.
  3. Elige la integración de ClickHouse e introduce los detalles de conexión:
    • Host
    • Puerto
    • Base de datos
    • Nombre de usuario
    • Contraseña
  4. Guarda la integración y ejecuta una prueba de conexión.

Verificar la recopilación de datos

Después de la configuración, comprueba que las métricas y/o los logs de ClickHouse estén visibles en los paneles de Middleware. Si falla la validación de la conexión, verifica que:
  • ClickHouse acepte conexiones entrantes desde Middleware
  • La configuración de SSL/TLS coincida con el endpoint de ClickHouse
  • Las credenciales y los permisos de la base de datos sean correctos

Recursos adicionales

Última modificación el 24 de julio de 2026