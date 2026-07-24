Requisitos previos
- Un servicio de ClickHouse en ejecución (Cloud o autogestionado)
- Acceso al host, puerto, nombre de usuario y contraseña de ClickHouse
- Una cuenta de Middleware
Conecta ClickHouse en Middleware
- Inicia sesión en tu cuenta de Middleware.
- Ve a Integraciones y busca ClickHouse.
- Elige la integración de ClickHouse e introduce los detalles de conexión:
- Host
- Puerto
- Base de datos
- Nombre de usuario
- Contraseña
- Guarda la integración y ejecuta una prueba de conexión.
Después de la configuración, comprueba que las métricas y/o los logs de ClickHouse estén visibles en los paneles de Middleware. Si falla la validación de la conexión, verifica que:
Verificar la recopilación de datos
- ClickHouse acepte conexiones entrantes desde Middleware
- La configuración de SSL/TLS coincida con el endpoint de ClickHouse
- Las credenciales y los permisos de la base de datos sean correctos