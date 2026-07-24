Conecta Middleware con ClickHouse para supervisar y analizar las métricas y los logs de ClickHouse.

Middleware es una plataforma de observabilidad en la nube para supervisar la infraestructura, los logs y el rendimiento de las aplicaciones.

Puede conectar ClickHouse con Middleware para recopilar y visualizar la telemetría de la base de datos como parte de sus flujos generales de monitorización.

​ Requisitos previos

Un servicio de ClickHouse en ejecución (Cloud o autogestionado)

Acceso al host, puerto, nombre de usuario y contraseña de ClickHouse

Una cuenta de Middleware

​ Conecta ClickHouse en Middleware

Inicia sesión en tu cuenta de Middleware. Ve a Integraciones y busca ClickHouse. Elige la integración de ClickHouse e introduce los detalles de conexión: Host

Puerto

Base de datos

Nombre de usuario

Contraseña Guarda la integración y ejecuta una prueba de conexión.

​ Verificar la recopilación de datos

Después de la configuración, comprueba que las métricas y/o los logs de ClickHouse estén visibles en los paneles de Middleware.

Si falla la validación de la conexión, verifica que:

ClickHouse acepte conexiones entrantes desde Middleware

La configuración de SSL/TLS coincida con el endpoint de ClickHouse

Las credenciales y los permisos de la base de datos sean correctos