dictionary

Displays the dictionary data as a ClickHouse table. Works the same way as Dictionary engine.

Syntax

dictionary ( 'dict' )



Arguments

dict β€” A dictionary name. String.

Returned value

A ClickHouse table.

Example

Input table dictionary_source_table :

β”Œβ”€id─┬─value─┐

β”‚ 0 β”‚ 0 β”‚

β”‚ 1 β”‚ 1 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Create a dictionary:

CREATE DICTIONARY new_dictionary ( id UInt64 , value UInt64 DEFAULT 0 ) PRIMARY KEY id

SOURCE ( CLICKHOUSE ( HOST 'localhost' PORT tcpPort ( ) USER 'default' TABLE 'dictionary_source_table' ) ) LAYOUT ( DIRECT ( ) ) ;



Query:

SELECT * FROM dictionary ( 'new_dictionary' ) ;



Result:

β”Œβ”€id─┬─value─┐

β”‚ 0 β”‚ 0 β”‚

β”‚ 1 β”‚ 1 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



See Also