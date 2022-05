ALTER SETTINGS PROFILE [ IF EXISTS ] TO name1 [ ON CLUSTER cluster_name1 ] [ RENAME TO new_name1 ]

[ , name2 [ ON CLUSTER cluster_name2 ] [ RENAME TO new_name2 ] . . . ]

[ SETTINGS variable [ = value ] [ MIN [ = ] min_value ] [ MAX [ = ] max_value ] [ READONLY | WRITABLE ] | INHERIT 'profile_name' ] [ , . . . ]