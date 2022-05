ALTER [ ROW ] POLICY [ IF EXISTS ] name1 [ ON CLUSTER cluster_name1 ] ON [ database1 . ] table1 [ RENAME TO new_name1 ]

[ , name2 [ ON CLUSTER cluster_name2 ] ON [ database2 . ] table2 [ RENAME TO new_name2 ] . . . ]

[ AS {PERMISSIVE | RESTRICTIVE} ]

[ FOR SELECT ]

[ USING {condition | NONE} ] [ , . . . ]

[ TO {role [ , . . . ] | ALL | ALL EXCEPT role [ , . . . ] } ]