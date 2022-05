EXISTS

The EXISTS operator checks how many records are in the result of a subquery. If it is empty, then the operator returns 0 . Otherwise, it returns 1 .

EXISTS can be used in a WHERE clause.

warning References to main query tables and columns are not supported in a subquery.

Syntax

WHERE EXISTS ( subquery )



Example

Query with a subquery returning several rows:

SELECT count ( ) FROM numbers ( 10 ) WHERE EXISTS ( SELECT number FROM numbers ( 10 ) WHERE number > 8 ) ;



Result:

โ”Œโ”€count()โ”€โ”

โ”‚ 10 โ”‚

โ””โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”˜



Query with a subquery that returns an empty result:

SELECT count ( ) FROM numbers ( 10 ) WHERE EXISTS ( SELECT number FROM numbers ( 10 ) WHERE number > 11 ) ;



Result: