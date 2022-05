On this page

Functions for Working with Tuples

A function that allows grouping multiple columns. For columns with the types T1, T2, …, it returns a Tuple(T1, T2, …) type tuple containing these columns. There is no cost to execute the function. Tuples are normally used as intermediate values for an argument of IN operators, or for creating a list of formal parameters of lambda functions. Tuples can’t be written to a table.

The function implements the operator (x, y, …) .

Syntax

tuple ( x , y , … )



A function that allows getting a column from a tuple. β€˜N’ is the column index, starting from 1. β€˜N’ must be a constant. β€˜N’ must be a strict postive integer no greater than the size of the tuple. There is no cost to execute the function.

The function implements the operator x.N .

Syntax

tupleElement ( tuple , n )



Performs syntactic substitution of tuple elements in the call location.

Syntax

untuple ( x )



You can use the EXCEPT expression to skip columns as a result of the query.

Arguments

x β€” A tuple function, column, or tuple of elements. Tuple.

Returned value

None.

Examples

Input table:

β”Œβ”€key─┬─v1─┬─v2─┬─v3─┬─v4─┬─v5─┬─v6────────┐

β”‚ 1 β”‚ 10 β”‚ 20 β”‚ 40 β”‚ 30 β”‚ 15 β”‚ (33,'ab') β”‚

β”‚ 2 β”‚ 25 β”‚ 65 β”‚ 70 β”‚ 40 β”‚ 6 β”‚ (44,'cd') β”‚

β”‚ 3 β”‚ 57 β”‚ 30 β”‚ 20 β”‚ 10 β”‚ 5 β”‚ (55,'ef') β”‚

β”‚ 4 β”‚ 55 β”‚ 12 β”‚ 7 β”‚ 80 β”‚ 90 β”‚ (66,'gh') β”‚

β”‚ 5 β”‚ 30 β”‚ 50 β”‚ 70 β”‚ 25 β”‚ 55 β”‚ (77,'kl') β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Example of using a Tuple -type column as the untuple function parameter:

Query:

SELECT untuple ( v6 ) FROM kv ;



Result:

β”Œβ”€_ut_1─┬─_ut_2─┐

β”‚ 33 β”‚ ab β”‚

β”‚ 44 β”‚ cd β”‚

β”‚ 55 β”‚ ef β”‚

β”‚ 66 β”‚ gh β”‚

β”‚ 77 β”‚ kl β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Note: the names are implementation specific and are subject to change. You should not assume specific names of the columns after application of the untuple .

Example of using an EXCEPT expression:

Query:

SELECT untuple ( ( * EXCEPT ( v2 , v3 ) , ) ) FROM kv ;



Result:

β”Œβ”€key─┬─v1─┬─v4─┬─v5─┬─v6────────┐

β”‚ 1 β”‚ 10 β”‚ 30 β”‚ 15 β”‚ (33,'ab') β”‚

β”‚ 2 β”‚ 25 β”‚ 40 β”‚ 6 β”‚ (44,'cd') β”‚

β”‚ 3 β”‚ 57 β”‚ 10 β”‚ 5 β”‚ (55,'ef') β”‚

β”‚ 4 β”‚ 55 β”‚ 80 β”‚ 90 β”‚ (66,'gh') β”‚

β”‚ 5 β”‚ 30 β”‚ 25 β”‚ 55 β”‚ (77,'kl') β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



See Also

Returns the Hamming Distance between two tuples of the same size.

Syntax

tupleHammingDistance ( tuple1 , tuple2 )



Arguments

tuple1 β€” First tuple. Tuple.

β€” First tuple. Tuple. tuple2 β€” Second tuple. Tuple.

Tuples should have the same type of the elements.

Returned value

The Hamming distance.

Type: The result type is calculed the same way it is for Arithmetic functions, based on the number of elements in the input tuples.

SELECT

toTypeName ( tupleHammingDistance ( tuple ( 0 ) , tuple ( 0 ) ) ) AS t1 ,

toTypeName ( tupleHammingDistance ( ( 0 , 0 ) , ( 0 , 0 ) ) ) AS t2 ,

toTypeName ( tupleHammingDistance ( ( 0 , 0 , 0 ) , ( 0 , 0 , 0 ) ) ) AS t3 ,

toTypeName ( tupleHammingDistance ( ( 0 , 0 , 0 , 0 ) , ( 0 , 0 , 0 , 0 ) ) ) AS t4 ,

toTypeName ( tupleHammingDistance ( ( 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) , ( 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ) ) ) AS t5



β”Œβ”€t1────┬─t2─────┬─t3─────┬─t4─────┬─t5─────┐

β”‚ UInt8 β”‚ UInt16 β”‚ UInt32 β”‚ UInt64 β”‚ UInt64 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Examples

Query:

SELECT tupleHammingDistance ( ( 1 , 2 , 3 ) , ( 3 , 2 , 1 ) ) AS HammingDistance ;



Result:

β”Œβ”€HammingDistance─┐

β”‚ 2 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Can be used with MinHash functions for detection of semi-duplicate strings:

SELECT tupleHammingDistance ( wordShingleMinHash ( string ) , wordShingleMinHashCaseInsensitive ( string ) ) as HammingDistance FROM ( SELECT 'ClickHouse is a column-oriented database management system for online analytical processing of queries.' AS string ) ;



Result:

β”Œβ”€HammingDistance─┐

β”‚ 2 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Turns a named tuple into an array of (name, value) pairs. For a Tuple(a T, b T, ..., c T) returns Array(Tuple(String, T), ...) in which the Strings represents the named fields of the tuple and T are the values associated with those names. All values in the tuple should be of the same type.

Syntax

tupleToNameValuePairs ( tuple )



Arguments

tuple β€” Named tuple. Tuple with any types of values.

Returned value

An array with (name, value) pairs.

Type: Array(Tuple(String, ...)).

Example

Query:

CREATE TABLE tupletest ( ` col ` Tuple ( user_ID UInt64 , session_ID UInt64 ) ENGINE = Memory ;



INSERT INTO tupletest VALUES ( tuple ( 100 , 2502 ) ) , ( tuple ( 1 , 100 ) ) ;



SELECT tupleToNameValuePairs ( col ) FROM tupletest ;



Result:

β”Œβ”€tupleToNameValuePairs(col)────────────┐

β”‚ [('user_ID',100),('session_ID',2502)] β”‚

β”‚ [('user_ID',1),('session_ID',100)] β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



It is possible to transform colums to rows using this function:

CREATE TABLE tupletest ( ` col ` Tuple ( CPU Float64 , Memory Float64 , Disk Float64 ) ) ENGINE = Memory ;



INSERT INTO tupletest VALUES ( tuple ( 3.3 , 5.5 , 6.6 ) ) ;



SELECT arrayJoin ( tupleToNameValuePairs ( col ) ) FROM tupletest ;



Result:

β”Œβ”€arrayJoin(tupleToNameValuePairs(col))─┐

β”‚ ('CPU',3.3) β”‚

β”‚ ('Memory',5.5) β”‚

β”‚ ('Disk',6.6) β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



If you pass a simple tuple to the function, ClickHouse uses the indexes of the values as their names:

SELECT tupleToNameValuePairs ( tuple ( 3 , 2 , 1 ) ) ;



Result:

β”Œβ”€tupleToNameValuePairs(tuple(3, 2, 1))─┐

β”‚ [('1',3),('2',2),('3',1)] β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Calculates the sum of corresponding values of two tuples of the same size.

Syntax

tuplePlus ( tuple1 , tuple2 )



Alias: vectorSum .

Arguments

tuple1 β€” First tuple. Tuple.

β€” First tuple. Tuple. tuple2 β€” Second tuple. Tuple.

Returned value

Tuple with the sum.

Type: Tuple.

Example

Query:

SELECT tuplePlus ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) ) ;



Result:

β”Œβ”€tuplePlus((1, 2), (2, 3))─┐

β”‚ (3,5) β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Calculates the subtraction of corresponding values of two tuples of the same size.

Syntax

tupleMinus ( tuple1 , tuple2 )



Alias: vectorDifference .

Arguments

tuple1 β€” First tuple. Tuple.

β€” First tuple. Tuple. tuple2 β€” Second tuple. Tuple.

Returned value

Tuple with the result of subtraction.

Type: Tuple.

Example

Query:

SELECT tupleMinus ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) ) ;



Result:

β”Œβ”€tupleMinus((1, 2), (2, 3))─┐

β”‚ (-1,-1) β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Calculates the multiplication of corresponding values of two tuples of the same size.

Syntax

tupleMultiply ( tuple1 , tuple2 )



Arguments

tuple1 β€” First tuple. Tuple.

β€” First tuple. Tuple. tuple2 β€” Second tuple. Tuple.

Returned value

Tuple with the multiplication.

Type: Tuple.

Example

Query:

SELECT tupleMultiply ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) ) ;



Result:

β”Œβ”€tupleMultiply((1, 2), (2, 3))─┐

β”‚ (2,6) β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Calculates the division of corresponding values of two tuples of the same size. Note that division by zero will return inf .

Syntax

tupleDivide ( tuple1 , tuple2 )



Arguments

tuple1 β€” First tuple. Tuple.

β€” First tuple. Tuple. tuple2 β€” Second tuple. Tuple.

Returned value

Tuple with the result of division.

Type: Tuple.

Example

Query:

SELECT tupleDivide ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) ) ;



Result:

β”Œβ”€tupleDivide((1, 2), (2, 3))─┐

β”‚ (0.5,0.6666666666666666) β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Calculates the negation of the tuple values.

Syntax

tupleNegate ( tuple )



Arguments

tuple β€” Tuple.

Returned value

Tuple with the result of negation.

Type: Tuple.

Example

Query:

SELECT tupleNegate ( ( 1 , 2 ) ) ;



Result:

β”Œβ”€tupleNegate((1, 2))─┐

β”‚ (-1,-2) β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Returns a tuple with all values multiplied by a number.

Syntax

tupleMultiplyByNumber ( tuple , number )



Arguments

tuple β€” Tuple.

β€” Tuple. number β€” Multiplier. Int/UInt, Float or Decimal.

Returned value

Tuple with multiplied values.

Type: Tuple.

Example

Query:

SELECT tupleMultiplyByNumber ( ( 1 , 2 ) , - 2.1 ) ;



Result:

β”Œβ”€tupleMultiplyByNumber((1, 2), -2.1)─┐

β”‚ (-2.1,-4.2) β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Returns a tuple with all values divided by a number. Note that division by zero will return inf .

Syntax

tupleDivideByNumber ( tuple , number )



Arguments

tuple β€” Tuple.

β€” Tuple. number β€” Divider. Int/UInt, Float or Decimal.

Returned value

Tuple with divided values.

Type: Tuple.

Example

Query:

SELECT tupleDivideByNumber ( ( 1 , 2 ) , 0.5 ) ;



Result:

β”Œβ”€tupleDivideByNumber((1, 2), 0.5)─┐

β”‚ (2,4) β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Calculates the scalar product of two tuples of the same size.

Syntax

dotProduct ( tuple1 , tuple2 )



Alias: scalarProduct .

Arguments

tuple1 β€” First tuple. Tuple.

β€” First tuple. Tuple. tuple2 β€” Second tuple. Tuple.

Returned value

Scalar product.

Type: Int/UInt, Float or Decimal.

Example

Query:

SELECT dotProduct ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) ) ;



Result:

β”Œβ”€dotProduct((1, 2), (2, 3))─┐

β”‚ 8 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Calculates the sum of absolute values of a tuple.

Syntax

L1Norm ( tuple )



Alias: normL1 .

Arguments

tuple β€” Tuple.

Returned value

L1-norm or taxicab geometry distance.

Type: UInt, Float or Decimal.

Example

Query:

SELECT L1Norm ( ( 1 , 2 ) ) ;



Result:

β”Œβ”€L1Norm((1, 2))─┐

β”‚ 3 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Calculates the square root of the sum of the squares of the tuple values.

Syntax

L2Norm ( tuple )



Alias: normL2 .

Arguments

tuple β€” Tuple.

Returned value

L2-norm or Euclidean distance.

Type: Float.

Example

Query:

SELECT L2Norm ( ( 1 , 2 ) ) ;



Result:

β”Œβ”€β”€β”€L2Norm((1, 2))─┐

β”‚ 2.23606797749979 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Calculates the maximum of absolute values of a tuple.

Syntax

LinfNorm ( tuple )



Alias: normLinf .

Arguments

tuple β€” Tuple.

Returned value

Linf-norm or the maximum absolute value.

Type: Float.

Example

Query:

SELECT LinfNorm ( ( 1 , - 2 ) ) ;



Result:

β”Œβ”€LinfNorm((1, -2))─┐

β”‚ 2 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Calculates the root of p -th power of the sum of the absolute values of a tuple in the power of p .

Syntax

LpNorm ( tuple , p )



Alias: normLp .

Arguments

tuple β€” Tuple.

β€” Tuple. p β€” The power. Possible values: real number in [1; inf) . UInt or Float.

Returned value

Type: Float.

Example

Query:

SELECT LpNorm ( ( 1 , - 2 ) , 2 ) ;



Result:

β”Œβ”€LpNorm((1, -2), 2)─┐

β”‚ 2.23606797749979 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Calculates the distance between two points (the values of the tuples are the coordinates) in L1 space (1-norm (taxicab geometry distance)).

Syntax

L1Distance ( tuple1 , tuple2 )



Alias: distanceL1 .

Arguments

tuple1 β€” First tuple. Tuple.

β€” First tuple. Tuple. tuple1 β€” Second tuple. Tuple.

Returned value

1-norm distance.

Type: Float.

Example

Query:

SELECT L1Distance ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) ) ;



Result:

β”Œβ”€L1Distance((1, 2), (2, 3))─┐

β”‚ 2 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Calculates the distance between two points (the values of the tuples are the coordinates) in Euclidean space (Euclidean distance).

Syntax

L2Distance ( tuple1 , tuple2 )



Alias: distanceL2 .

Arguments

tuple1 β€” First tuple. Tuple.

β€” First tuple. Tuple. tuple1 β€” Second tuple. Tuple.

Returned value

2-norm distance.

Type: Float.

Example

Query:

SELECT L2Distance ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) ) ;



Result:

β”Œβ”€L2Distance((1, 2), (2, 3))─┐

β”‚ 1.4142135623730951 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Calculates the distance between two points (the values of the tuples are the coordinates) in L_{inf} space (maximum norm).

Syntax

LinfDistance ( tuple1 , tuple2 )



Alias: distanceLinf .

Arguments

tuple1 β€” First tuple. Tuple.

β€” First tuple. Tuple. tuple1 β€” Second tuple. Tuple.

Returned value

Infinity-norm distance.

Type: Float.

Example

Query:

SELECT LinfDistance ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) ) ;



Result:

β”Œβ”€LinfDistance((1, 2), (2, 3))─┐

β”‚ 1 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Calculates the distance between two points (the values of the tuples are the coordinates) in Lp space (p-norm distance).

Syntax

LpDistance ( tuple1 , tuple2 , p )



Alias: distanceLp .

Arguments

tuple1 β€” First tuple. Tuple.

β€” First tuple. Tuple. tuple1 β€” Second tuple. Tuple.

β€” Second tuple. Tuple. p β€” The power. Possible values: real number from [1; inf) . UInt or Float.

Returned value

p-norm distance.

Type: Float.

Example

Query:

SELECT LpDistance ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) , 3 ) ;



Result:

β”Œβ”€LpDistance((1, 2), (2, 3), 3)─┐

β”‚ 1.2599210498948732 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Calculates the unit vector of a given vector (the values of the tuple are the coordinates) in L1 space (taxicab geometry).

Syntax

L1Normalize ( tuple )



Alias: normalizeL1 .

Arguments

tuple β€” Tuple.

Returned value

Unit vector.

Type: Tuple of Float.

Example

Query:

SELECT L1Normalize ( ( 1 , 2 ) ) ;



Result:

β”Œβ”€L1Normalize((1, 2))─────────────────────┐

β”‚ (0.3333333333333333,0.6666666666666666) β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Calculates the unit vector of a given vector (the values of the tuple are the coordinates) in Euclidean space (using Euclidean distance).

Syntax

L2Normalize ( tuple )



Alias: normalizeL1 .

Arguments

tuple β€” Tuple.

Returned value

Unit vector.

Type: Tuple of Float.

Example

Query:

SELECT L2Normalize ( ( 3 , 4 ) ) ;



Result:

β”Œβ”€L2Normalize((3, 4))─┐

β”‚ (0.6,0.8) β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Calculates the unit vector of a given vector (the values of the tuple are the coordinates) in L_{inf} space (using maximum norm).

Syntax

LinfNormalize ( tuple )



Alias: normalizeLinf .

Arguments

tuple β€” Tuple.

Returned value

Unit vector.

Type: Tuple of Float.

Example

Query:

SELECT LinfNormalize ( ( 3 , 4 ) ) ;



Result:

β”Œβ”€LinfNormalize((3, 4))─┐

β”‚ (0.75,1) β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Calculates the unit vector of a given vector (the values of the tuple are the coordinates) in Lp space (using p-norm).

Syntax

LpNormalize ( tuple , p )



Alias: normalizeLp .

Arguments

tuple β€” Tuple.

β€” Tuple. p β€” The power. Possible values: any number from [1;inf). UInt or Float.

Returned value

Unit vector.

Type: Tuple of Float.

Example

Query:

SELECT LpNormalize ( ( 3 , 4 ) , 5 ) ;



Result:

β”Œβ”€LpNormalize((3, 4), 5)──────────────────┐

β”‚ (0.7187302630182624,0.9583070173576831) β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Calculates the cosine distance between two vectors (the values of the tuples are the coordinates). The less the returned value is, the more similar are the vectors.

Syntax

cosineDistance ( tuple1 , tuple2 )



Arguments

tuple1 β€” First tuple. Tuple.

β€” First tuple. Tuple. tuple2 β€” Second tuple. Tuple.

Returned value

Cosine of the angle between two vectors substracted from one.

Type: Float.

Example

Query:

SELECT cosineDistance ( ( 1 , 2 ) , ( 2 , 3 ) ) ;



Result: