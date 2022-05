Nothing

The only purpose of this data type is to represent cases where a value is not expected. So you can’t create a Nothing type value.

For example, literal NULL has type of Nullable(Nothing) . See more about Nullable.

The Nothing type can also used to denote empty arrays:

SELECT toTypeName ( array ( ) )



β”Œβ”€toTypeName(array())─┐

β”‚ Array(Nothing) β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Original article