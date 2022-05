Boolean Values bool (boolean)

Type bool is stored as UInt8. Possible values true (1), false (0).

select true as col , toTypeName ( col ) ;

β”Œβ”€col──┬─toTypeName ( true ) ─┐

β”‚ true β”‚ Bool β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



select true = = 1 as col , toTypeName ( col ) ;

β”Œβ”€col─┬─toTypeName ( equals ( true , 1 ) ) ─┐

β”‚ 1 β”‚ UInt8 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



CREATE TABLE test_bool

(

` A ` Int64 ,

` B ` Bool

)

ENGINE = Memory ;



INSERT INTO test_bool VALUES ( 1 , true ) , ( 2 , 0 ) ;



SELECT * FROM test_bool ;

β”Œβ”€A─┬─B─────┐

β”‚ 1 β”‚ true β”‚

β”‚ 2 β”‚ false β”‚

β””β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



