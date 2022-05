uniqExact

Calculates the exact number of different argument values.

uniqExact ( x [ , . . . ] )



Use the uniqExact function if you absolutely need an exact result. Otherwise use the uniq function.

The uniqExact function uses more memory than uniq , because the size of the state has unbounded growth as the number of different values increases.

Arguments

The function takes a variable number of parameters. Parameters can be Tuple , Array , Date , DateTime , String , or numeric types.

