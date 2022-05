sumKahan

Calculates the sum of the numbers with Kahan compensated summation algorithm Slower than sum function. The compensation works only for Float types.

Syntax

sumKahan ( x )



Arguments

x β€” Input value, must be Integer, Float, or Decimal.

Returned value

the sum of numbers, with type Integer, Float, or Decimal depends on type of input arguments

Example

Query:

SELECT sum ( 0.1 ) , sumKahan ( 0.1 ) FROM numbers ( 10 ) ;



Result: