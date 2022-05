median

The median* functions are the aliases for the corresponding quantile* functions. They calculate median of a numeric data sample.

Functions:

median β€” Alias for quantile.

β€” Alias for quantile. medianDeterministic β€” Alias for quantileDeterministic.

β€” Alias for quantileDeterministic. medianExact β€” Alias for quantileExact.

β€” Alias for quantileExact. medianExactWeighted β€” Alias for quantileExactWeighted.

β€” Alias for quantileExactWeighted. medianTiming β€” Alias for quantileTiming.

β€” Alias for quantileTiming. medianTimingWeighted β€” Alias for quantileTimingWeighted.

β€” Alias for quantileTimingWeighted. medianTDigest β€” Alias for quantileTDigest.

β€” Alias for quantileTDigest. medianTDigestWeighted β€” Alias for quantileTDigestWeighted.

β€” Alias for quantileTDigestWeighted. medianBFloat16 β€” Alias for quantileBFloat16.

Example

Input table:

β”Œβ”€val─┐

β”‚ 1 β”‚

β”‚ 1 β”‚

β”‚ 2 β”‚

β”‚ 3 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Query:

SELECT medianDeterministic ( val , 1 ) FROM t ;



Result: