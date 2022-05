groupBitXor

Applies bitwise XOR for series of numbers.

groupBitXor ( expr )



Arguments

expr – An expression that results in UInt* type.

Return value

Value of the UInt* type.

Example

Test data:

binary decimal

00101100 = 44

00011100 = 28

00001101 = 13

01010101 = 85



Query:

SELECT groupBitXor ( num ) FROM t



Where num is the column with the test data.

Result: